Μοιραίος Πενράις: Η Ρέιντζερς αποκλείστηκε από το conference league

Η ευρωπαϊκή πορεία της Ρέιντζερς ολοκληρώθηκε με άδοξο τρόπο, καθώς ηττήθηκε από τη Γιάμπλονετς στη διαδικασία των πέναλτι με σκορ 4-3, χάνοντας την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Ο Τζέιμς Πενράις αποδείχθηκε ο μοιραίος παίκτης για τους Σκωτσέζους, καθώς το χαμένο του πέναλτι στέρησε στην ομάδα του την είσοδο στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, αφήνοντας πικρή γεύση στην προσπάθειά τους.

Η ανατροπή του προβαδίσματος των Σκωτσέζων

Οι Σκωτσέζοι της Ρέιντζερς είχαν καταφέρει να αποκτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα 1-0 από την πρώτη αναμέτρηση, η οποία είχε διεξαχθεί στην έδρα τους, τη Γλασκώβη. Αυτό το αποτέλεσμα τους έδινε ένα πλεονέκτημα ενόψει του επαναληπτικού αγώνα.

Ωστόσο, στον επαναληπτικό που διεξήχθη στην Τσεχία, η Γιάμπλονετς βρήκε τον τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 1-0 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, ισοφαρίζοντας έτσι το συνολικό σκορ του ζευγαριού. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε την αναμέτρηση αρχικά σε παράταση και, καθώς δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στο σκορ, στη συνέχεια στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι, όπου θα κρινόταν οριστικά η πρόκριση για την επόμενη φάση.

Η «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι και η αποτελεσματικότητα των Τσέχων

Στη διαδικασία των πέναλτι, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται ως «ρώσικη ρουλέτα», οι Τσέχοι της Γιάμπλονετς παρουσιάστηκαν πιο αποτελεσματικοί και ψύχραιμοι από την άσπρη βούλα. Με τελικό σκορ 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη πρόκριση στη League Phase του Conference League, πανηγυρίζοντας μπροστά στο κοινό τους.

Η Ρέιντζερς έφτασε πολύ κοντά στην πρόκριση, μόλις μία εκτέλεση πέναλτι μακριά από τον στόχο της. Δυστυχώς για τους Σκωτσέζους, ο παίκτης που ανέλαβε την κρίσιμη εκτέλεση δεν κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, στερώντας από την ομάδα του τη συνέχεια στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο μοιραίος Τζέιμς Πενράις και η χαμένη ευκαιρία

Ο Τζέιμς Πενράις αναδείχθηκε ο «μοιραίος» πρωταγωνιστής της βραδιάς για τη Ρέιντζερς. Ο 27χρονος αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα ως δανεικός από την ΑΕΚ, ανέλαβε να εκτελέσει το τέταρτο πέναλτι για λογαριασμό της σκωτσέζικης ομάδας, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή του αγώνα.

Πριν από τη δική του εκτέλεση, η πίεση ήταν μεγάλη, καθώς κάθε ομάδα είχε ήδη χάσει από ένα πέναλτι, καθιστώντας την επόμενη προσπάθεια καθοριστική. Ο Πενράις έστειλε την μπάλα προς τη δεξιά πλευρά της εστίας, όμως ο τερματοφύλακας της Γιάμπλονετς, Γιαν Χάνους, αντέδρασε άψογα. Ο Χάνους δεν χρειάστηκε καν να πέσει, καθώς απέκρουσε εύκολα το σουτ, πραγματοποιώντας έναν κρίσιμο αποκλεισμό στην πέμπτη σειρά των πέναλτι και αναδεικνυόμενος σε ήρωα για την τσεχική ομάδα.

Η πρόκριση της Γιάμπλονετς με την υπογραφή του Κραμόστα

Μετά το χαμένο πέναλτι του Τζέιμς Πενράις, η ευκαιρία για την πρόκριση πέρασε στα πόδια του Γιαν Κραμόστα της Γιάμπλονετς. Ο Κραμόστα πήρε την μπάλα, ευστόχησε στην εκτέλεσή του από την άσπρη βούλα και χάρισε στον σύλλογο από την Τσεχία τη μεγάλη πρόκριση στην τελική φάση του Conference League.

Η Γιάμπλονετς πανηγύρισε έξαλλα την είσοδό της στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Ρέιντζερς και ολοκληρώνοντας μια αξιοσημείωτη ανατροπή.

Ευρωπαϊκός αποκλεισμός για τη Ρέιντζερς μετά από το 2017

Ο φετινός αποκλεισμός σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι Σκωτσέζοι της Ρέιντζερς μένουν εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων μετά το 2017. Εκείνη τη χρονιά, η ομάδα είχε αποκλειστεί στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League, ένα γεγονός που είχε προκαλέσει επίσης απογοήτευση στις τάξεις των φιλάθλων της.

Ο αντίπαλος της Ρέιντζερς σε εκείνη την περίπτωση ήταν η Πρόγκρες Νίντερκορν από το Λουξεμβούργο, μια αναμέτρηση που είχε επίσης κριθεί στις λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta