Η Μπάγερν Μονάχου ξεκινά ως φαβορί στη Bundesliga, με την Ντόρτμουντ να ελπίζει σε ελληνική ενίσχυση

Η νέα σεζόν της Bundesliga είναι έτοιμη να ξεκινήσει, με την Μπάγερν Μονάχου να αναδεικνύεται εκ νέου ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Η Ντόρτμουντ, από την πλευρά της, επιδιώκει να απειλήσει την κυριαρχία των Βαυαρών, έχοντας ενισχυθεί με σημαντικές προσθήκες. Το πρωτάθλημα επιστρέφει στο πρόγραμμα από σήμερα, υποσχόμενο έντονες αναμετρήσεις και αγωνία για την κορυφή.

Επιστροφή στη δράση και το μεγάλο φαβορί

Η Bundesliga, αν και τελευταία από τα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που επιστρέφει στη δράση, ξεκινά με ενδιαφέρον. Η πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενήσει τη Στουτγκάρδη στις 21:30, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το Novasports Prime, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σεζόν.

Οι Βαυαροί, με τον Χάρι Κέιν να αποτελεί το πρώτο βιολί στην επίθεση και τον Βενσάν Κομπανί στην άκρη του πάγκου, θεωρούνται σταθερά το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ομάδα έχει ενισχυθεί με τις προσθήκες των Μπράουν και Σαϊμπάρι, προσδοκώντας να διατηρήσει την κυριαρχία της στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

Η Μπάγερν Μονάχου, γνωστή και ως «Rekordmeister», έχει μια εντυπωσιακή παράδοση στο πρωτάθλημα, μετρώντας 13 κατακτήσεις, ή αλλιώς «σαλατιέρες», στις 14 τελευταίες σεζόν. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ήταν η μόνη ομάδα που κατάφερε να σπάσει αυτή την κυριαρχία το 2024. Φέτος, οι πιθανότητες για αμφισβήτηση της βαυαρικής κυριαρχίας φαίνονται λίγες, ωστόσο ένα νέο ελληνικό δίδυμο στη Βεστφαλία θέλει να βάλει τις βάσεις για να το πετύχει.

Ο διακαής πόθος της Μπάγερν

Την ίδια ώρα που η Μπάγερν Μονάχου κυριαρχεί εντός των συνόρων, ο διακαής πόθος της παραμένει η επιστροφή στις εκτός συνόρων επιτυχίες. Η ομάδα ξεκίνησε τη φετινή σεζόν κατακτώντας το Super Cup Γερμανίας, επικρατώντας της Ντόρτμουντ σε έναν αγώνα που έδωσε ένα πρώτο δείγμα της δυναμικής της.

Αυτή η νίκη στο Super Cup έδωσε ένα πρώτο δείγμα της δυναμικής της Μπάγερν, καθώς και μια πρόγευση της αναμέτρησης με την Ντόρτμουντ, η οποία επιδιώκει να ανατρέψει τα δεδομένα στο πρωτάθλημα και να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία της.

Η ελληνική παρουσία στη Βεστφαλία

Αν και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Μανώλης Σάλιακας μπορεί να μην ανήκουν πλέον στην οικογένεια της Bundesliga, αυτό δεν σημαίνει πως η ελληνική παροικία εξαφανίστηκε πλήρως στη Γερμανία. Η Ντόρτμουντ, άλλωστε, έδωσε γερή ψήφο εμπιστοσύνης στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αποκτώντας «πακέτο» τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια.

Οι δύο αυτές αγορές έγιναν με φόντο το μέλλον, με τους Βεστφαλούς να ευελπιστούν ότι οι Έλληνες παίκτες θα ενισχύσουν σημαντικά τη μεσοεπιθετική τους γραμμή. Με την προσθήκη τους, η Ντόρτμουντ φιλοδοξεί να χτίσει ένα σύνολο ικανό να επιστρέψει γερά στη διεκδίκηση του θρόνου της Bundesliga.

Οι επενδύσεις της Ντόρτμουντ

Οι μεταγραφές των Καρέτσα και Κωνσταντέλια δεν κόστισαν φτηνά στην Ντόρτμουντ. Η ομάδα δαπάνησε αθροιστικά πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ για να τους αποκτήσει, με τον Καρέτσα να προέρχεται από την Γκενκ και τον Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ.

Αυτή η σημαντική οικονομική επένδυση υπογραμμίζει την πίστη της διοίκησης της Ντόρτμουντ στις δυνατότητες των δύο νεαρών Ελλήνων παικτών και την προσδοκία της για την συμβολή τους στην επίτευξη των υψηλών στόχων της ομάδας.

Τα πρώτα δείγματα γραφής των Ελλήνων

Οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας έχουν ήδη αρχίσει να δείχνουν τα πρώτα δείγματα των ικανοτήτων τους, προσφέροντας στιγμές «μαγείας» στον αγωνιστικό χώρο. Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε που ο Νίκο Κόβατς εμπιστεύτηκε τον Καρέτσα με φανέλα βασικού για το πρώτο μεγάλο ματς της σεζόν, απέναντι στην Μπάγερν στο Super Cup Γερμανίας.

Στον ίδιο αγώνα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, αν και είχε ελάχιστο χρόνο παρουσίας στο Ντόρτμουντ, περνώντας το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Παρά τον περιορισμένο χρόνο, ο «Ντέλιας» κατάφερε να καταπλήξει τον κόσμο της νέας του ομάδας με την απόδοσή του.

Από τα δικά του πόδια εξάλλου γεννήθηκε η φάση του γκολ των Βεστφαλών στο Super Cup. Μετά το φινάλε του αγώνα, η ομάδα των social media της Ντόρτμουντ πήρε «φωτιά» με απανωτά βιντεάκια από τα highlights του Κωνσταντέλια μέσα σε μόλις ένα ημίχρονο. Αυτά τα βίντεο και τα stories έδρασαν σαν μια μικρή εικόνα από τα «προσεχώς», με τους δύο νεαρούς Έλληνες να στήνουν μια νέα γαλανόλευκη παροικία στον ευρωπαϊκό Βορρά, ελπίζοντας να αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία της Μπάγερν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta