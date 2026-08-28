Ο Νίκος Χουγκάζ για την επιστροφή του: «Το πιο δύσκολο κομμάτι, το πνευματικό»

Ο Νίκος Χουγκάζ, ο διεθνής φόργουορντ που αγωνίζεται με τα χρώματα του ΠΑΟΚ, προέβη σε δηλώσεις από το Μέτσοβο, όπου η ομάδα του πραγματοποιεί την προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Έλληνας αθλητής αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στις προσδοκίες για την επερχόμενη σεζόν όσο και στην προσωπική του κατάσταση, καθώς βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο της αποκατάστασής του μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο

Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ έχει επιλέξει το γραφικό Μέτσοβο ως τόπο διεξαγωγής της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Σε αυτό το περιβάλλον, οι παίκτες του «δικεφάλου» εργάζονται εντατικά, θέτοντας τις βάσεις για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η παρουσία του Νίκου Χουγκάζ στην προετοιμασία είναι σημαντική, καθώς σηματοδοτεί την επάνοδό του στις προπονήσεις.

Ο διεθνής φόργουορντ συμμετέχει πλέον στο μεγαλύτερο κομμάτι των προπονητικών μονάδων της ομάδας. Αυτή η ενεργή συμμετοχή του αποτελεί ένα σαφές σημάδι ότι η επιστροφή του στην πλήρη αγωνιστική δράση πλησιάζει, αφήνοντας πίσω του την περίοδο της αναγκαστικής απουσίας λόγω τραυματισμού.

Ο σοβαρός τραυματισμός της περσινής σεζόν

Ο Νίκος Χουγκάζ υπήρξε ο μεγάλος άτυχος της περσινής αγωνιστικής περιόδου, καθώς στάθηκε θύμα ενός σοβαρού τραυματισμού που τον κράτησε εκτός αγωνιστικών χώρων για μεγάλο διάστημα. Ο τραυματισμός αφορούσε την ποδοκνημική του και προκάλεσε την αναγκαστική του αποχή από κρίσιμους αγώνες της ομάδας του.

Το περιστατικό συνέβη στα μέσα Μαρτίου, κατά τη διάρκεια ενός σημαντικού αγώνα για τον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, ο τραυματισμός του Χουγκάζ καταγράφηκε στον δεύτερο προημιτελικό του FIBA Europe Cup, μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα του Περιστερίου. Αυτή η εξέλιξη επηρέασε σημαντικά την πορεία του αθλητή και της ομάδας του στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Η πορεία της αποκατάστασης και της αποθεραπείας

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Νίκος Χουγκάζ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση του προβλήματος στην ποδοκνημική. Ακολούθησε μια περίοδος εντατικής αποκατάστασης, κατά την οποία ο αθλητής ακολούθησε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα με στόχο την πλήρη ανάκαμψή του.

Η διαδικασία της αποθεραπείας ήταν σταδιακή και απαιτητική, περιλαμβάνοντας φυσιοθεραπείες και ειδικές ασκήσεις ενδυνάμωσης. Ο φόργουορντ εργάστηκε σκληρά για να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να επανέλθει σε αγωνιστική κατάσταση. Πλέον, όπως ο ίδιος δήλωσε, έχει εισέλθει στο τελικό στάδιο αυτής της μακράς και επίπονης πορείας, με την επιστροφή του στα παρκέ να είναι πλέον ορατή.

Οι δηλώσεις του Νίκου Χουγκάζ για την επιστροφή του

Στις δηλώσεις του από το Μέτσοβο, ο Νίκος Χουγκάζ αναφέρθηκε λεπτομερώς στη δική του κατάσταση, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κατά την επιστροφή του. Η συνέντευξη του αθλητή, όπως δημοσιεύτηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, παρείχε μια ειλικρινή εικόνα των σκέψεών του.

Ο διεθνής φόργουορντ τόνισε ότι, παρά τη σωματική προσπάθεια, το πιο δύσκολο κομμάτι στην επιστροφή του στη δράση είναι το πνευματικό. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τις ψυχολογικές απαιτήσεις και τις δυσκολίες που καλείται να διαχειριστεί ένας αθλητής μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, πέρα από την καθαρά φυσική αποκατάσταση.

Ο Χουγκάζ μίλησε για τη σεζόν που ξεκινάει, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία της ομάδας και τη δική του συμβολή, καθώς επανέρχεται σταδιακά στους κανονικούς ρυθμούς των προπονήσεων και ετοιμάζεται για την πλήρη επανένταξή του στους αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta