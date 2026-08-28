Το ΣΕΦ παρουσιάζεται στη ΔΕΘ: Οι αλλαγές και το όραμα για τα επόμενα 40 χρόνια

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη, προετοιμάζοντας τον κόσμο του Ολυμπιακού για την παρουσίαση του ανανεωμένου γηπέδου. Η παρουσίαση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της επετειακής 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, με στόχο τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου αθλητικού κέντρου.

Οι εργασίες στο ΣΕΦ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, προχώρησε σε αυτοψία των εργασιών που διεξάγονται σε όλο το γήπεδο του ΣΕΦ. Η επίσκεψη του κ. Αγγελόπουλου πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, επιβεβαιώνοντας την εντατική δουλειά που γίνεται για την αναμόρφωση των εγκαταστάσεων.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, παράλληλα με την πρόοδο των έργων, παρουσίασε εικόνες από το εργοτάξιο. Οι εικόνες αυτές περιλαμβάνουν και το υπερσύγχρονο προπονητήριο της ομάδας, το οποίο αποτελεί μέρος των συνολικών αναβαθμίσεων που υλοποιούνται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η παρουσίαση του νέου ΣΕΦ στην 90ή ΔΕΘ

Η επίσημη παρουσίαση του νέου ΣΕΦ θα λάβει χώρα στη φετινή, επετειακή 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας τονίζει ότι εκεί θα παρουσιαστεί τι σημαίνει στην πράξη αυτή η αλλαγή για το γήπεδο.

Συγκεκριμένα, στο περίπτερο του Υπουργείου Αθλητισμού, θα παρουσιαστεί ο απολογισμός των τελευταίων επτά ετών. Επιπλέον, θα αναδειχθεί το επόμενο μεγάλο βήμα, το οποίο αφορά το ΣΕΦ των επόμενων σαράντα ετών, περιγράφοντας το όραμα και τους στόχους για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία και ανάπτυξη του σταδίου.

Ο μετασχηματισμός του σταδίου από το 2019

Από το 2019 μέχρι σήμερα, το ΣΕΦ έχει ακολουθήσει μία συνεχή πορεία μετασχηματισμού. Στο πλαίσιο αυτής της πορείας, χώροι και εγκαταστάσεις που παρέμεναν ανενεργοί ή υποαξιοποιημένοι απέκτησαν ξανά ζωή, ενώ αθλητικές υποδομές επανήλθαν σε πλήρη χρήση. Αυτές οι παρεμβάσεις σηματοδοτούν μια νέα εποχή για το στάδιο.

Παράλληλα, ο περιβάλλων χώρος και το παραλιακό μέτωπο του ΣΕΦ αναβαθμίστηκαν σημαντικά. Νέες συνεργασίες και μισθώσεις ενεργοποίησαν τη δημόσια περιουσία, δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων. Αυτές οι ενέργειες έθεσαν επίσης τις βάσεις για σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του συγκροτήματος.

Παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές και διεύρυνση χρήσεων

Εκτός από τις αναβαθμίσεις των χώρων, πραγματοποιήθηκαν και παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές του ΣΕΦ. Αυτές οι παρεμβάσεις αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος, την ενίσχυση της ασφάλειας, καθώς και τη βελτίωση της συνολικής λειτουργικότητάς του. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποδοτικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, νέες αθλητικές, κοινωνικές και καθημερινές χρήσεις διεύρυναν τον ρόλο του ΣΕΦ, επεκτείνοντας τη λειτουργία του πέρα από την κεντρική αρένα. Η προσθήκη αυτών των χρήσεων συμβάλλει στην καθιέρωση του σταδίου ως ένα πολυχρηστικό κέντρο που εξυπηρετεί ένα ευρύτερο φάσμα αναγκών και δραστηριοτήτων για την κοινότητα.

Το παράδειγμα του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων

Στην ανακοίνωση του ΣΕΦ, έγινε ειδική μνεία στο γήπεδο της ΑΕΚ, τη SUNEL Arena, ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής που ακολουθείται. Η πορεία του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων αναδείχθηκε ως ένα επιτυχημένο μοντέλο.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι μία επί χρόνια αναξιοποίητη Ολυμπιακή εγκατάσταση απέκτησε ξανά αθλητική ζωή και μακροχρόνια προοπτική. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από μία θεσμικά οργανωμένη συνεργασία, η οποία οδήγησε στην επαναξιοποίηση και την αναζωογόνηση της εγκατάστασης, προσφέροντας ένα πρότυπο για παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta