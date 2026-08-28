Ο ΟΦΗ συμφώνησε με τη Φερεντσβάρος για τον Κοντρό, διάψευση για Μπακασέτα

Ο ΟΦΗ ήρθε σε συμφωνία με τη Φερεντσβάρος και τον ποδοσφαιριστή Κενάν Κοντρό, με τον Βόσνιο επιθετικό να αναμένεται άμεσα στην Κρήτη. Η υπόθεση του Κοντρό, που αποτελούσε τον πρώτο στόχο για την ενίσχυση της επίθεσης, οδεύει πλέον σε ευτυχή κατάληξη. Την ίδια στιγμή, οι φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με ενδιαφέρον του ΟΦΗ για τον Τάσο Μπακασέτα διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Η συμφωνία για τον Κενάν Κοντρό

Οι Κρητικοί κατάφεραν να καταλήξουν σε προφορική συμφωνία τόσο με την ουγγρική Φερεντσβάρος όσο και με τον 33χρονο επιθετικό, Κενάν Κοντρό. Ο παίκτης αναμένεται εντός της ημέρας στο Ηράκλειο, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τυπικές διαδικασίες της μεταγραφής του και να ανακοινωθεί επίσημα από την ομάδα.

Η περίπτωση του Κοντρό είχε χαρακτηριστεί εξ αρχής ως ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως λόγω του υψηλού συμβολαίου του με τους Ούγγρους, το οποίο ανερχόταν στις 600.000 ευρώ. Ωστόσο, ο ΟΦΗ, αξιοποιώντας τον χρόνο ως σύμμαχο, κατάφερε να φέρει την υπόθεση στα μέτρα του και να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή που βρισκόταν στην κορυφή της μεταγραφικής του λίστας.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Βόσνιου επιθετικού

Ο Κενάν Κοντρό, ο οποίος έχει αγωνιστεί 15 φορές με την εθνική ομάδα της Βοσνίας, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του εκπαίδευση στις ακαδημίες της Σοσιεδάδ. Στην Ισπανία, φόρεσε τις φανέλες αρκετών σημαντικών συλλόγων, μεταξύ των οποίων η Οσασούνα, η Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Ρεάλ Βαγιαδολίδ και η Σαραγόσα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Κοντρό αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σαραγόσα από τη Φερεντσβάρος. Σε αυτή τη χρονιά, κατέγραψε οκτώ γκολ σε συνολικά 34 συμμετοχές, επιδεικνύοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Τίτλοι και προηγούμενες ομάδες

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Κενάν Κοντρό έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση πρωταθλημάτων σε δύο διαφορετικές χώρες. Συγκεκριμένα, στέφθηκε πρωταθλητής στη Δανία με την Κοπεγχάγη κατά την αγωνιστική περίοδο 2018-19, ενώ κατέκτησε και το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία με τη Φερεντσβάρος τη σεζόν 2023-24.

Επιπλέον, ο Βόσνιος επιθετικός έχει στην τροπαιοθήκη του και ένα Super Cup Ισπανίας, το οποίο κέρδισε με την Αθλέτικ Μπιλμπάο τη σεζόν 2020-21. Στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί επίσης σε ομάδες όπως η Μάιντς, η Κοπεγχάγη, η Γκαζιαντέπ και η Βίντι, με την οποία είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική παρουσία, σημειώνοντας 44 γκολ σε 88 συμμετοχές.

Διάψευση για τον Τάσο Μπακασέτα

Τις τελευταίες ώρες, κυκλοφόρησε έντονη φημολογία σχετικά με ένα υποτιθέμενο ενδιαφέρον του ΟΦΗ για τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος, Τάσο Μπακασέτα. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται από το ΒΑΚ.

Από πλευράς του ΒΑΚ, τονίζεται πως δεν υπάρχει καμία γνώση για την προέλευση αυτού του θέματος. Διευκρινίζεται ότι ουδέποτε υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία, είτε με τον ίδιο τον παίκτη είτε με τον Παναθηναϊκό. Η απόκτηση του Τάσου Μπακασέτα δεν έχει τεθεί καν ως ενδεχόμενο από τους Κυπελλούχους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta