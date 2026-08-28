Εθνική Ελλάδος: Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για την πρεμιέρα στο Nations League

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) γνωστοποίησε πως έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για την πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη League A του UEFA Nations League. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο Βελιγράδι, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία, σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί την είσοδο της «γαλανόλευκης» στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης.

Ο αγώνας έχει οριστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης στις 20:45, στο Stadion Rajko Mitic. Η ΕΠΟ κάλεσε τους Έλληνες φιλάθλους να εξασφαλίσουν τη θέση τους, καθώς τα εισιτήρια διατίθενται πλέον online, δίνοντας την ευκαιρία να στηρίξουν την Εθνική στην πρώτη της αναμέτρηση σε αυτό το επίπεδο.

Η ιστορική πρεμιέρα της εθνικής ομάδας

Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται για μια ιστορική στιγμή, καθώς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη League A του Nations League. Αυτή η πρεμιέρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την ομάδα να καλείται να αντιμετωπίσει ισχυρούς αντιπάλους στην ανώτερη κατηγορία της διοργάνωσης.

Ο πρώτος αυτός αγώνας, κόντρα στη Σερβία, θα διεξαχθεί στην έδρα της αντιπάλου, στο Βελιγράδι, και συγκεκριμένα στο γήπεδο Stadion Rajko Mitic. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 20:45.

Διαδικασία και τιμή διάθεσης εισιτηρίων

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε πως η διάθεση των εισιτηρίων για τους Έλληνες φιλάθλους έχει ήδη ξεκινήσει. Η πώληση γίνεται αποκλειστικά online, προσφέροντας ευκολία και άμεση πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους. Η τιμή του κάθε εισιτηρίου έχει οριστεί στα 10 ευρώ.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να ταξιδέψουν στο Βελιγράδι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα θα πρέπει να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους εγκαίρως. Η διάθεση των εισιτηρίων θα συνεχιστεί έως και τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Απαραίτητα στοιχεία για την αγορά

Για την επιτυχή αγορά εισιτηρίου για το παιχνίδι της Εθνικής στην ανώτερη κατηγορία του Nations League, είναι απαραίτητη η καταχώριση συγκεκριμένων στοιχείων για κάθε φίλαθλο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν με λατινικούς χαρακτήρες.

Τα απαιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας, καθώς και την εθνικότητα του φιλάθλου. Η ακριβής και σωστή καταχώριση αυτών των πληροφοριών είναι κρίσιμη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς.

Οδηγίες πρόσβασης και παραλαβής

Οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι μπορούν να μεταφερθούν στο κανάλι πώλησης της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σερβίας, το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο από ελληνικές διευθύνσεις IP. Αυτή η ρύθμιση διασφαλίζει ότι η διάθεση των εισιτηρίων απευθύνεται αποκλειστικά στους Έλληνες υποστηρικτές της Εθνικής Ομάδας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει το εισιτήριό του απευθείας στο email που έχει δηλώσει κατά τη διαδικασία. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί ένα μόνο εισιτήριο, τηρώντας έτσι τους κανονισμούς διάθεσης.

Σημαντικές διευκρινίσεις για την είσοδο στο γήπεδο

Σχετικά με την είσοδο στο γήπεδο, η ΕΠΟ έχει παράσχει συγκεκριμένες διευκρινίσεις. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν και θα πρέπει να κατέχουν κανονικά εισιτήριο για να εισέλθουν στο Stadion Rajko Mitic. Επιπλέον, είναι υποχρεωτικό να συνοδεύονται από έναν ενήλικο κάτοχο εισιτηρίου.

Παρακαλούνται όλοι οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Αυτό το μέτρο κρίνεται απαραίτητο για την επαλήθευση των στοιχείων και την ομαλή είσοδο των φιλάθλων στις κερκίδες του σταδίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta