Η Team USA επικράτησε της Χιλής και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου στα προκριματικά του Παγκοσμίου

Η Team USA δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στον αγώνα της με τη Χιλή, επικρατώντας με σκορ 89-71 στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική για την πορεία των Αμερικανών, καθώς τους έφερε στην κορυφή του ομίλου τους. Η Χιλή, από την πλευρά της, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των αντιπάλων της.

Η Team USA στην κορυφή του ομίλου

Μετά την επικράτηση επί της Χιλής, η Team USA βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση του ομίλου της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι Αμερικανοί έχουν καταγράψει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 6 νικών και μόλις 1 ήττας, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους στη διοργάνωση. Το ίδιο ρεκόρ διαθέτει και η Βραζιλία, μοιραζόμενη την κορυφή.

Αντίθετα, η εθνική ομάδα της Χιλής παραμένει σε δύσκολη θέση, έχοντας ρεκόρ 2 νικών και 5 ηττών. Η αναμέτρηση αυτή ήταν σημαντική για τις βαθμολογικές ισορροπίες, με την Team USA να εδραιώνεται στην κορυφή και να δείχνει τις προθέσεις της για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κυρίαρχη εμφάνιση από την αρχή

Οι παίκτες της Team USA επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, δείχνοντας ξεκάθαρα τις διαθέσεις τους. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών κατάφερε να χτίσει μια σημαντική διαφορά ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο, κλείνοντας την περίοδο με το σκορ στο 8-23 υπέρ της. Η απόδοση αυτή έθεσε τις βάσεις για την άνετη επικράτηση.

Η κυριαρχία των Αμερικανών συνεχίστηκε αμείωτη και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Το ημίχρονο του αγώνα ολοκληρώθηκε με το σκορ να διαμορφώνεται σε 28-44, με την Team USA να διατηρεί σταθερά το προβάδισμα. Η ομάδα, με την καθοδήγηση του Μάικ Τζέιμς, έλεγχε πλήρως το παιχνίδι μέχρι το τέλος, χωρίς να επιτρέψει στη Χιλή να απειλήσει ουσιαστικά.

Οι παίκτες που ξεχώρισαν

Στην αναμέτρηση με τη Χιλή, αρκετοί παίκτες της Team USA είχαν αξιοσημείωτη απόδοση. Ο Σουάιντερ αναδείχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της νίκης, σημειώνοντας 19 πόντους και κατεβάζοντας 8 ριμπάουντ. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Ο Μάικ Τζέιμς προσέφερε πολύτιμες λύσεις σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους, ενώ παράλληλα μοίρασε 7 ασίστ και μάζεψε 5 ριμπάουντ, επιδεικνύοντας την πληρότητα του παιχνιδιού του. Σημαντική ήταν επίσης η παρουσία του Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της ΑΕΚ, συνεισφέροντας 9 πόντους στην επίθεση της Team USA.

Τέλος, ο Μπλόσομγκεϊμ είχε και αυτός μια θετική παρουσία στο παρκέ, προσθέτοντας 9 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας. Οι συνδυασμένες προσπάθειες αυτών των παικτών διασφάλισαν την άνετη επικράτηση των Ηνωμένων Πολιτειών και την εδραίωσή τους στην κορυφή του ομίλου των προκριματικών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta