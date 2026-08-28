Ο Αλεξάντρ Ζαουαί αγωνίστηκε στη νίκη της Μπαστιά πριν την άφιξή του στον Άρη

Ο Αλεξάντρ Ζαουαί, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ενταχθεί στον Άρη, πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Μπαστιά. Ο νεαρός μέσος αγωνίστηκε στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του επί της Καέν, λίγες ώρες πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό την Ελλάδα. Η μεταγραφή του στον Άρη βρίσκεται στο τελικό στάδιο, με την ΠΑΕ να έχει ήδη επιβεβαιώσει τη συμφωνία.

Η τελευταία εμφάνιση με την Μπαστιά

Ο Αλεξάντρ Ζαουαί συμμετείχε στον αγώνα της Μπαστιά εναντίον της Καέν, ο οποίος διεξήχθη χθες, 27 Αυγούστου. Παρόλο που δεν ξεκίνησε ως βασικός, ο 21χρονος ποδοσφαιριστής μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Η συμβολή του ήρθε σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα, καθώς η Μπαστιά κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με σκορ 0-1.

Η εμφάνιση αυτή έλαβε χώρα λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Θεσσαλονίκη, όπου πρόκειται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο αγώνας αυτός σηματοδότησε την τελευταία του παρουσία με την πρώην ομάδα του, καθώς πλέον στρέφει την προσοχή του στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Ελλάδα.

Η συμφωνία με τον Άρη

Η ΠΑΕ Άρης προχώρησε στην επίσημη επιβεβαίωση της συμφωνίας για την απόκτηση του Αλεξάντρ Ζαουαί. Η συμφωνία αφορά την αγορά των δικαιωμάτων του 21χρονου μέσου από την Μπαστιά, σηματοδοτώντας μια σημαντική προσθήκη στο δυναμικό των «κίτρινων». Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, οδηγώντας στην επίτευξη της μεταγραφής.

Εκτός από τη συμφωνία με την Μπαστιά, ο Άρης ήρθε σε πλήρη συνεννόηση και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Ο Αλεξάντρ Ζαουαί υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με την ελληνική ομάδα. Η πενταετής αυτή δέσμευση υπογραμμίζει την πρόθεση του Άρη να επενδύσει στον νεαρό παίκτη και να τον εντάξει μακροπρόθεσμα στα πλάνα του.

Η αναμονή στη Θεσσαλονίκη

Ο Αλεξάντρ Ζαουαί αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η άφιξή του στην πόλη αποτελεί το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Άρη. Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε μια σειρά από απαραίτητες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, ο Ζαουαί θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, οι οποίες είναι καθοριστικές για την επισημοποίηση της μεταγραφής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, ο νεαρός μέσος θα είναι έτοιμος να ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα του Άρη και να ξεκινήσει τις προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες.

Το προφίλ του ποδοσφαιριστή

Ο Αλεξάντρ Ζαουαί είναι ένας 21χρονος μέσος, ο οποίος κατάγεται από την Ακτή Ελεφαντοστού. Η ηλικία του και η θέση του στο γήπεδο τον καθιστούν μια επένδυση για το μέλλον του Άρη. Η απόκτησή του εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόστερ των «κίτρινων» με νεαρούς και ταλαντούχους παίκτες.

Η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, ακόμα και για λίγα λεπτά, στην πρόσφατη νίκη της Μπαστιά, δείχνει την ενεργή του συμμετοχή και την ετοιμότητά του. Ο Άρης πλέον προσβλέπει στην ενσωμάτωση του Ζαουαί και στην αξιοποίηση των ικανοτήτων του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta