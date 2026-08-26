Οι Γουόριορς απέκτησαν τον Τζορτζ Νιάνγκ

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς προχώρησαν σε μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης του ρόστερ τους, αποκτώντας τον έμπειρο φόργουορντ Τζορτζ Νιάνγκ. Η συμφωνία αυτή ενδυναμώνει την ομάδα έξω από τα 7.25 μέτρα, καθώς ο Νιάνγκ είναι γνωστός για την εξαιρετική του ευστοχία στο τρίποντο, σουτάροντας με 40% καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ο 33χρονος παίκτης υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει 3.9 εκατομμύρια δολάρια για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, σηματοδοτώντας την επιστροφή του μετά από τραυματισμό.

Η ενίσχυση στην περιφέρεια των Γουόριορς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς συνεχίζουν τις κινήσεις τους στην αγορά των ελεύθερων παικτών, προσθέτοντας στο δυναμικό τους τον Τζορτζ Νιάνγκ. Η απόκτηση του Νιάνγκ έρχεται να προσδώσει μεγαλύτερη δύναμη και βάθος στην περιφερειακή επίθεση της ομάδας, καθώς ο παίκτης διαθέτει ένα σταθερό και αξιόπιστο μακρινό σουτ, ένα χαρακτηριστικό που αναζητούσαν οι Γουόριορς.

Ο έμπειρος φόργουορντ, ο οποίος φημίζεται για την ικανότητά του να σουτάρει με 40% στο τρίποντο καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, αναμένεται να προσφέρει πολύτιμες λύσεις από την γραμμή των 7.25 μέτρων. Η συμφωνία με τον Νιάνγκ ανακοινώθηκε λίγο μετά την προηγούμενη κίνηση των Γουόριορς, που αφορούσε την απόκτηση του Μπράντον Γουίλιαμς, δείχνοντας μια σαφή στρατηγική ενίσχυσης.

Οι όροι του συμβολαίου και το παρατσούκλι «Minivan»

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Τζορτζ Νιάνγκ με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είναι διάρκειας ενός έτους, προσφέροντας στην ομάδα μια άμεση λύση για την ερχόμενη σεζόν. Για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, ο παίκτης θα λάβει το ποσό των 3.9 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από τον Σαμς Σαράνια του ESPN, καθώς και από τους εκπροσώπους του.

Ο Νιάνγκ είναι ευρέως γνωστός και με το παρατσούκλι «Minivan», το οποίο τον ακολουθεί στην πορεία του στο NBA και είναι αναγνωρίσιμο στους φιλάθλους. Η συγκεκριμένη συμφωνία σηματοδοτεί την είσοδό του στην 11η σεζόν του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, υπογραμμίζοντας την εμπειρία του.

Η πορεία του Νιάνγκ στο NBA και η επιστροφή του

Ο 33χρονος φόργουορντ έχει μια μακρά και αξιοσημείωτη θητεία στο NBA, έχοντας αγωνιστεί σε συνολικά 544 παιχνίδια κανονικής περιόδου. Κατά μέσο όρο, οι επιδόσεις του περιλαμβάνουν 7.4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα, στοιχεία που αναδεικνύουν την ικανότητά του να συνεισφέρει σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού.

Η προηγούμενη αγωνιστική χρονιά, δηλαδή η σεζόν 2025-26, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον Τζορτζ Νιάνγκ, καθώς έμεινε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού. Ο ίδιος επιθυμεί να αφήσει πίσω του αυτή την περίοδο της απουσίας και να επιστρέψει δυναμικά με τη νέα του ομάδα, τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, συμβάλλοντας στους στόχους τους.

Το κυριότερο όπλο του: το μακρινό σουτ

Το πιο δυνατό σημείο στο παιχνίδι του Τζορτζ Νιάνγκ είναι αναμφίβολα το μακρινό σουτ, ένα χαρακτηριστικό που τον καθιστά έναν εξαιρετικό σουτέρ. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, ο Νιάνγκ έχει διατηρήσει ένα εντυπωσιακό ποσοστό ευστοχίας 40% έξω από τη γραμμή των 7.25 μέτρων, γεγονός που τον καθιστά μια σταθερή απειλή για τις αντίπαλες άμυνες.

Τα στατιστικά του είναι ενδεικτικά της προτίμησής του στο τρίποντο, καθώς έχει επιχειρήσει σχεδόν διπλάσια σουτ τριών πόντων σε σχέση με τα δίποντα. Συγκεκριμένα, έχει σημειώσει 883 εύστοχα τρίποντα σε 2.214 προσπάθειες, ενώ στα δίποντα έχει 572 εύστοχα σε 1.058 προσπάθειες. Αυτή η αναλογία υπογραμμίζει την εξειδίκευσή του ως σουτέρ και την αξία του στην περιφερειακή εκτέλεση.

Οι πηγές της είδησης για την απόκτηση

Την είδηση της απόκτησης του Τζορτζ Νιάνγκ από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς μετέδωσε αρχικά ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο οποίος είναι γνωστός για τις έγκυρες πληροφορίες του από το χώρο του NBA. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι του παίκτη, Μαρκ Μπάρτελσταϊν και Άντι Σίφμαν της @PrioritySports, επιβεβαίωσαν τη συμφωνία με την ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ, προσθέτοντας κύρος στην είδηση.

Οι πληροφορίες αυτές δίνουν το στίγμα της νέας προσθήκης στο ρόστερ των Γουόριορς, οι οποίοι επιδιώκουν να ενισχύσουν την περιφερειακή τους δύναμη ενόψει της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, με έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει άμεσα στην επίθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta