Συνάντηση του Πανιωνίου με τον δήμαρχο Καστοριάς για τη φιλοξενία της ομάδας

Μια αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Πανιώνιος πραγματοποίησε συνάντηση με τον δήμαρχο Καστοριάς, Γιάννη Κορεντσίδη, την Τρίτη 25 Αυγούστου. Η επίσκεψη έλαβε χώρα στο Δημαρχείο της πόλης, μετά το πέρας της προπόνησης της ομάδας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η έκφραση ευχαριστιών για τη φιλοξενία και τη στήριξη που παρείχε η τοπική αρχή κατά την παραμονή του συλλόγου στην Καστοριά.

Η συνάντηση στο δημαρχείο

Την Τρίτη 25 Αυγούστου, μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης, μέλη της ΚΑΕ Πανιώνιος επισκέφθηκαν το Δημαρχείο Καστοριάς. Εκεί, συναντήθηκαν με τον δήμαρχο της πόλης, κύριο Γιάννη Κορεντσίδη.

Την αντιπροσωπεία του Πανιωνίου αποτελούσαν ο Team Manager και Head of Basketball Operations της ΚΑΕ, Άγγελος Κωνσταντόπουλος, ο Sports Director, Κρις Χουγκάζ, καθώς και ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας, Δημήτρης Βεργίνης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, με τους εκπροσώπους του συλλόγου να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους.

Ευχαριστίες για τη φιλοξενία

Ο βασικός λόγος της επίσκεψης των μελών της ΚΑΕ Πανιώνιος στον δήμαρχο Καστοριάς ήταν η απόδοση ευχαριστιών. Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της ομάδας θέλησαν να ευχαριστήσουν τον κύριο Κορεντσίδη για την άψογη φιλοξενία που παρείχε η πόλη.

Επίσης, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αγαστή συνεργασία και τη συνολική στήριξη που έλαβε η ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της στην Καστοριά. Η υποστήριξη αυτή θεωρήθηκε σημαντική για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του συλλόγου.

Συζήτηση για την αθλητική ιστορία της Καστοριάς

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Πανιωνίου είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τον δήμαρχο Καστοριάς, κύριο Κορεντσίδη, ο οποίος τους ανέλυσε διάφορα θέματα σχετικά με την πόλη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα αθλητικά δρώμενα της περιοχής.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι η Καστοριά αποτελεί μια πόλη με πλούσια αθλητική παράδοση. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά η κατάκτηση του Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο το 1980, γεγονός που είχε καταπλήξει την Ελλάδα. Η Καστοριά ήταν η πρώτη ομάδα από την περιφέρεια που κατέκτησε έναν τέτοιο τίτλο.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι η Καστοριά έχει αναδείξει στο παρελθόν πολλούς σπουδαίους αθλητές σε διάφορα αθλήματα. Αυτό υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της πόλης στην ελληνική αθλητική σκηνή.

Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και φωτογραφία

Προς το τέλος της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων μεταξύ των δύο πλευρών. Η ΚΑΕ Πανιώνιος προσέφερε στον δήμαρχο Γιάννη Κορεντσίδη μια αναμνηστική πλακέτα, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και εκτίμησης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κορεντσίδης ανταπέδωσε την κίνηση, χαρίζοντας στους εκπροσώπους του Πανιωνίου ένα όμορφο λεύκωμα της πόλης της Καστοριάς. Το λεύκωμα αυτό περιείχε εικόνες και πληροφορίες για την ιστορία και την ομορφιά της περιοχής.

Στη συνάντηση παρών ήταν και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Εθελοντισμού της Καστοριάς, Στάθης Βασιλειάδης. Ο κύριος Βασιλειάδης έβγαλε αναμνηστική φωτογραφία με τους εκπροσώπους της ΚΑΕ Πανιώνιος στο Δημαρχείο. Η φωτογραφία τραβήχτηκε σε έναν χώρο όπου υπήρχε αφίσα και το τρόπαιο της Κυπελλούχου Ελλάδας του 1980, τιμώντας την ιστορική επιτυχία της πόλης.

Οι δηλώσεις της ΚΑΕ Πανιώνιος

Μετά το πέρας της συνάντησης, η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel προέβη σε δήλωση, εκφράζοντας για ακόμα μια φορά τις θερμές της ευχαριστίες. Η δήλωση αυτή απευθυνόταν προς τη Δημοτική Αρχή της Καστοριάς.

Οι «κυανέρυθροι» ευχαρίστησαν επίσης τον Α.Σ. Καστοριάς, καθώς και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Η αναφορά αυτή υπογράμμισε την εκτίμηση της ομάδας για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία που έλαβε κατά την παραμονή της στην πόλης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta