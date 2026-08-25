Μυθική ανατροπή και ιστορική πρόκριση της Σαμπάχ Μπακού στο Champions League

Την πιο μεγάλη στιγμή στην ιστορία της, μέχρι την επόμενη, βιώνει η Σαμπάχ Μπακού. Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν επικράτησε της Χάποελ Μπερ Σεβά με 5-2 στην παράταση, μετά από ένα δραματικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε 3-2 στην κανονική του διάρκεια. Με αυτή τη νίκη, η Σαμπάχ Μπακού εξασφάλισε την πρόκρισή της στην League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η θριαμβευτική ανατροπή στο Μπακού

Η Σαμπάχ Μπακού κατάφερε να ανατρέψει την ήττα της με 2-1 από τον πρώτο αγώνα, παίρνοντας μια παρθενική πρόκριση στη League Phase του Champions League με συνολικό σκορ 6-4. Η ομάδα του Βάλντας Νταμπράουσκας βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ εντός έδρας, αλλά έδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα.

Η πρόκριση ήρθε με τον πιο εμφατικό τρόπο, καθώς οι Αζέροι χρειάστηκαν γκολ στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας για να στείλουν τον αγώνα στην παράταση, όπου και διέλυσαν τους αντιπάλους τους.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα γκολ της κανονικής διάρκειας

Η Χάποελ Μπερ Σεβά ξεκίνησε ιδανικά τη ρεβάνς, καθώς μόλις στο 10ο λεπτό ο Ιγκόρ Ζλάτανοβιτς έκανε το 0-1, δίνοντας στους Ισραηλινούς προβάδισμα δύο τερμάτων στο συνολικό σκορ. Ωστόσο, η Σαμπάχ δεν πανικοβλήθηκε και στο 38ο λεπτό ο Κρίστιαν Νουατσούκου έφερε το παιχνίδι στα ίσα, κάνοντας το 1-1.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε στο δεύτερο μέρος. Στο 61ο λεπτό ο Γκι Μιζράχι έγραψε το 1-2, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στη Χάποελ. Παρόλα αυτά, η απάντηση της Σαμπάχ ήταν άμεση, με τον Ουμάραλι Ραχμοναλίεφ να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 74ο λεπτό. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα εξακολουθούσε να στέλνει τη Χάποελ στην επόμενη φάση, και όλα έδειχναν ότι οι φιλοξενούμενοι θα άντεχαν μέχρι το τέλος. Όμως, στο 90'+4' ο Τελούρ Μουταλίμοφ πέτυχε το 3-2, ισοφαρίζοντας το συνολικό σκορ σε 4-4 και στέλνοντας το ματς στην παράταση, προκαλώντας έκρηξη συναισθημάτων στο Μπακού.

Η παράταση και οι αποβολές που έκριναν το ματς

Στο έξτρα ημίωρο, η Σαμπάχ ολοκλήρωσε την ανατροπή. Η Χάποελ έμεινε με δέκα παίκτες στο 100ο λεπτό, όταν αποβλήθηκε ο Τζιμπρίλ Ντιόπ. Αμέσως μετά, στο 101ο λεπτό, ο Ορφέ Μπίνα έκανε το 4-2, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Αζερμπαϊτζάν.

Λίγο πριν από το φινάλε, στο 115ο λεπτό, ο Τζόι-Λανς Μίκελς έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 5-2. Επίσης, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, αποβλήθηκε και ο Ελιέλ Πέρετζ για τους φιλοξενούμενους, αφήνοντας τη Χάποελ με εννέα παίκτες.

Μία ιστορική στιγμή για τη Σαμπάχ Μπακού

Η Σαμπάχ, ένας σύλλογος με μόλις οκτώ χρόνια ζωής, ολοκλήρωσε έτσι μία από τις μεγαλύτερες βραδιές της ιστορίας του. Αυτή η πρόκριση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η ομάδα θα συμμετάσχει στη League Phase του Champions League, αποτελώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τον αζέρικο σύλλογο.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΣΑΜΠΑΧ: Ποκατίλοφ, Ζεντάντκα (86' Μουταλίμοφ), Σολβέ, Ντασνταμίροφ, Πούχατς (90' ΜακΚάρθι), Ραχμοναλίεφ (79' Σεβερίνα), Λεπίνιτσα, Πάρις (62' Μπίνα), Σίμιτς (86' Χαϊμπουλάγεφ), Νουατσούκου (62' Ισάγεφ), Μίκελς.

ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ: Μαρσιάνο, Μιζράχι (77' Μπαλτάξα), Μιγκέλ Βίτορ (46' Ντιόπ), Ρότμαν (100' Νταβιντζάντα), Πέδρο Αμαδόρ, Γεχοσούα (72' Ρόι Λέβι), Λούκας Βεντούρα, Ελιέλ Πέρετζ, Τζέιβον Ιστ (77' Μαλεντέ), Ζλάτανοβιτς (34' Αμπού Ρούμι), Ζάχι Αχμέντ.

Με πληροφορίες από: Athletiko