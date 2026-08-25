Επίσημη πρόταση της Αϊντχόφεν στη Χιρόνα για τον Ουναΐ

Η PSV Αϊντχόφεν και η Χιρόνα βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ. Ο ολλανδικός σύλλογος έχει προχωρήσει στην κατάθεση επίσημης πρότασης για τον Μαροκινό μέσο, όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό, και συγκεκριμένα η «Mundo Deportivo». Η υπόθεση φαίνεται να έχει προχωρήσει αισθητά, με την PSV να παρουσιάζεται ως η πιο ισχυρή επιλογή για τον παίκτη τη δεδομένη χρονική στιγμή, αναζητώντας λύση για την αλλαγή ποδοσφαιρικής στέγης του άσου.

Η επίσημη πρόταση της Αϊντχόφεν και οι διαπραγματεύσεις

Οι συζητήσεις μεταξύ της PSV Αϊντχόφεν και της Χιρόνα βρίσκονται σε εξέλιξη, με βασικό αντικείμενο την πιθανή μετακίνηση του Αζεντίν Ουναΐ. Ο ολλανδικός σύλλογος, δείχνοντας το έντονο ενδιαφέρον του, έχει ήδη κάνει το επόμενο βήμα στις διαπραγματεύσεις, υποβάλλοντας μια επίσημη προσφορά για την απόκτηση του Μαροκινού ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, η κατατεθειμένη πρόταση της PSV φέρεται να μην φτάνει το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποτελεί τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπάρχει στο συμβόλαιο του Ουναΐ με την ισπανική ομάδα. Παρά τη φαινομενική αυτή οικονομική διαφορά, υπάρχει αισιοδοξία από τις εμπλεκόμενες πλευρές ότι μπορούν να καταλήξουν σε μια κοινή και αμοιβαία επωφελή συμφωνία.

Το οικονομικό πλαίσιο της πιθανής μεταγραφής

Οι άνθρωποι της ομάδας του Αϊντχόφεν έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν αναμένεται να φτάσουν το ποσό της ρήτρας του Ουναΐ, διατηρώντας μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική. Από την πλευρά της, η Χιρόνα προσδοκά πως η παραχώρηση του Μαροκινού άσου θα της αποφέρει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, το οποίο θα είναι απαραίτητο για τα οικονομικά της.

Επιπλέον, το συμβόλαιο του Αζεντίν Ουναΐ με τη Χιρόνα ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό θεωρείται πλέον μεγάλο και δυσβάσταχτο για την καταλανική ομάδα, ειδικά μετά τον πρόσφατο υποβιβασμό της στην LaLiga 2, γεγονός που καθιστά την πώληση του παίκτη ακόμα πιο επιτακτική.

Η αβέβαιη παραμονή του Ουναΐ στη Χιρόνα

Μετά τον υποβιβασμό της Χιρόνα στην δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, την LaLiga 2, η παραμονή του Αζεντίν Ουναΐ στην ομάδα ήταν όχι απλώς αβέβαιη, αλλά θεωρούνταν σχεδόν απίθανη. Ο Μαροκινός διεθνής, ο οποίος συμμετείχε στο Μουντιάλ, αναζητείται λύση για να αλλάξει ποδοσφαιρική στέγη, έστω και την ύστατη στιγμή, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του σε υψηλότερο επίπεδο.

Η PSV, όπως προαναφέρθηκε, παρουσιάζεται ως η πιο ισχυρή επιλογή για τον παίκτη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό υποδηλώνει είτε την προτίμηση του ίδιου του ποδοσφαιριστή προς τον ολλανδικό σύλλογο, είτε την πρόοδο των συζητήσεων που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα με την ομάδα του Αϊντχόφεν. Η ανάγκη για αλλαγή περιβάλλοντος είναι εμφανής, δεδομένων των νέων δεδομένων για την ισπανική ομάδα και τις φιλοδοξίες του παίκτη.

Ο καθοριστικός ρόλος της Μαρσέιγ στις απαιτήσεις

Ένα σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει καθοριστικά τις διαπραγματεύσεις και τις οικονομικές απαιτήσεις της Χιρόνα είναι το ποσοστό μεταπώλησης που διατηρεί η Μαρσέιγ. Αυτή η ρήτρα σημαίνει ότι ένα μέρος των εσόδων από την πώληση του Ουναΐ θα πρέπει να καταλήξει στην γαλλική ομάδα, καθιστώντας τη Χιρόνα πιο απαιτητική στις συζητήσεις.

Λόγω αυτού του ποσοστού, η Χιρόνα δύσκολα θα «πέσει» χαμηλά στις οικονομικές της απαιτήσεις για την παραχώρηση του Ουναΐ, καθώς πρέπει να διασφαλίσει ένα ικανοποιητικό ποσό και για τον εαυτό της. Αυτό ενισχύει την προσδοκία της ισπανικής ομάδας για ένα σημαντικό ποσό από τη μεταγραφή, παρά την πίεση του υποβιβασμού.

Η εξέλιξη των συζητήσεων και η επίτευξη συμφωνίας

Παρά τη φαινομενική διαφορά που φαίνεται να υπάρχει σε οικονομικό επίπεδο με την Αϊντχόφεν, οι δύο πλευρές διατηρούν την αισιοδοξία ότι μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Η Χιρόνα επιδιώκει να αποκομίσει ένα σημαντικό ποσό από την παραχώρηση του παίκτη, το οποίο θα της επιτρέψει να διαχειριστεί καλύτερα την οικονομική της κατάσταση μετά τον υποβιβασμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που επικαλείται η «Mundo Deportivo», υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, με στόχο να βρεθεί μια κοινή λύση που θα ικανοποιεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τόσο την PSV και τη Χιρόνα, όσο και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, καθώς και τη Μαρσέιγ λόγω του ποσοστού μεταπώλησης.

Με πληροφορίες από: Athletiko