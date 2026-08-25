Δύο ακόμη προκρίσεις για τα ελληνικά κουπιά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας

Η ελληνική κωπηλασία πρόσθεσε δύο ακόμη σημαντικές προκρίσεις στο ενεργητικό της, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας. Οι ελληνικές ομάδες εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών, καθώς και στα ημιτελικά του τετραπλού σκιφ γυναικών, δείχνοντας τη δυναμική τους στη διεθνή διοργάνωση.

Επιτυχία για το διπλό σκιφ ελαφρών βαρών

Στο αγώνισμα του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών, οι Γαβριέλα Λιόλιου και Πασχαλίνα Μουρατίδου κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον τελικό. Οι δύο αθλήτριες πραγματοποίησαν μία άκρως ικανοποιητική εμφάνιση στον αγώνα κατάταξης, ο οποίος καθόριζε τη διαδρομή τους στον επικείμενο τελικό.

Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στη δεύτερη θέση, επιτυγχάνοντας χρόνο 8:17.75. Αυτή η επίδοση όχι μόνο τους έδωσε το εισιτήριο για τον τελικό, αλλά και ανέδειξε την ετοιμότητά τους να διεκδικήσουν μία θέση στο βάθρο. Η Λιόλιου και η Μουρατίδου έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους αυτή τη σεζόν, έχοντας κατακτήσει μετάλλια σε κάθε αγώνισμα στο οποίο έχουν λάβει μέρος, συμπεριλαμβανομένου ενός ασημένιου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η σταθερή τους παρουσία και οι διακρίσεις τους καθιστούν το πλήρωμα ένα από τα φαβορί για τη διεκδίκηση ενός ακόμη μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η προσπάθειά τους στον τελικό αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα παλέψουν για να προσθέσουν μία ακόμη επιτυχία στην ελληνική κωπηλασία.

Πρόκριση στα ημιτελικά για το τετραπλό σκιφ γυναικών

Πέρα από την επιτυχία του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών, η Ελλάδα εξασφάλισε πρόκριση και για το πλήρωμα του τετραπλού σκιφ γυναικών. Οι αθλήτριες Ζωή Φίτσιου, Χριστίνα Μπούρμπου, Βάλια Λυκομήτρου και Ελενα Διαβάτη κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά του αγωνίσματος, συνεχίζοντας την πορεία τους στη διοργάνωση.

Το ελληνικό πλήρωμα τερμάτισε στην πέμπτη θέση κατά τη διάρκεια της προκριματικής σειράς. Η επίδοση αυτή, με χρόνο 7:02.43, ήταν καθοριστική για την πρόκρισή τους. Συγκεκριμένα, ο χρόνος τους τις τοποθέτησε εντός των έξι επιλαχόντων χρόνων που εξασφάλιζαν τη συμμετοχή στην επόμενη φάση του αγωνίσματος.

Η παρουσία τους στα ημιτελικά αποτελεί μία σημαντική διάκριση και υπογραμμίζει την προσπάθεια και την προετοιμασία των αθλητριών. Το τετραπλό σκιφ γυναικών θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μία θέση στον τελικό, συνεχίζοντας την ελληνική παρουσία στις κορυφαίες θέσεις του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Η δυναμική της ελληνικής κωπηλασίας

Οι δύο αυτές νέες προκρίσεις ενισχύουν περαιτέρω την ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας. Η Ελλάδα δείχνει σταθερά ένα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας στα διεθνή κωπηλατικά δρώμενα.

Η συμμετοχή πληρωμάτων τόσο σε τελικούς όσο και σε ημιτελικούς υπογραμμίζει την ποιότητα και την προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών. Οι επιτυχίες αυτές αποτελούν συνέχεια των καλών αποτελεσμάτων που έχουν σημειωθεί καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, με τους αθλητές να επιδιώκουν νέες διακρίσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko