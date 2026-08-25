Η Ντουμπάι ξεκίνησε την προετοιμασία της για τη σεζόν 2026/27 με τον Τσάβι Πασκουάλ

Η ομάδα της Ντουμπάι μπήκε επίσημα στην αφετηρία της νέας αγωνιστικής περιόδου, σηματοδότητας την έναρξη της προετοιμασίας της για τη σεζόν 2026/27. Ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο Καταλανός τεχνικός σηκώθηκε τα μανίκια, ξεκινώντας την απαιτητική δουλειά για την ετοιμασία του συνόλου, καθώς οι προσδοκίες για την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ιδιαίτερα υψηλές υπό την καθοδήγησή του.

Η έναρξη της προετοιμασίας και οι πρώτες παρουσίες

Η πρώτη επίσημη προπόνηση της Ντουμπάι έλαβε χώρα την Τρίτη, 25 Αυγούστου, στο Ντουμπάι. Αυτή η ημερομηνία σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Συνολικά, δεκαπέντε παίκτες έδωσαν το «παρών» στην πρώτη αυτή συνάντηση στο παρκέ, δείχνοντας την αφοσίωσή τους στην έναρξη της νέας προσπάθειας.

Ανάμεσα στους παίκτες που συμμετείχαν στην προπόνηση, τρεις ήταν νεαροί αθλητές προερχόμενοι από την ομάδα των εφήβων του συλλόγου. Η παρουσία τους στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας προσφέρει μια πρώιμη ευκαιρία για την ενσωμάτωση και την ανάπτυξη των μελλοντικών ταλέντων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προπονηθούν δίπλα σε πιο έμπειρους συμπαίκτες.

Το ρόστερ που ξεκίνησε δουλειά

Οι παίκτες της πρώτης ομάδας που ξεκίνησαν την προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Τσάβι Πασκουάλ αποτελούν ένα μείγμα ταλέντου και εμπειρίας. Στην πρώτη προπόνηση συμμετείχαν οι ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, Ελι Οκόμπο και Κόστα Κόντιτς, οι οποίοι αποτελούν βασικά στελέχη του ρόστερ. Η παρουσία τους από την πρώτη στιγμή δείχνει την αφοσίωση όλων στην επίτευξη των στόχων.

Επίσης, το «παρών» έδωσαν οι Ντέιβιον Μιντζ, Ντουέιν Μπέικον, Τζάναν Μούσα, Τζάστιν Άντερσον, Αβούντου Αμπάς, Ντάβις Μπέρτανς, Φίλιπ Πετρούσεφ και Μαμ Ζαϊτέ. Μαζί τους προπονήθηκε και ο Αμίντα Μπρίμα, προσθέτοντας ακόμα ένα έμπειρο κομμάτι στο σύνολο που θα αγωνιστεί στη νέα σεζόν. Όλοι μαζί ξεκίνησαν την εντατική δουλειά για να είναι έτοιμοι για τις προκλήσεις που έρχονται.

Οι νεαροί αθλητές και η προοπτική τους

Η Ντουμπάι έδειξε την πρόθεσή της να επενδύσει στο μέλλον, ενσωματώνοντας τρεις νεαρούς αθλητές από την ομάδα των εφήβων στην πρώτη προπόνηση της ανδρικής ομάδας. Οι Αμάτ Ντιόπ, Ίαν Λαζαρέβσκι και Μπακαρί Ντουκουρέ είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν υπό την επίβλεψη του Τσάβι Πασκουάλ και του τεχνικού επιτελείου.

Αυτή η συμμετοχή τους στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας είναι μια σημαντική εμπειρία για τους νεαρούς παίκτες, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του υψηλού επιπέδου μπάσκετ. Παράλληλα, αποτελεί μια σαφή ένδειξη της φιλοσοφίας του συλλόγου για την ανάδειξη και αξιοποίηση των δικών του ταλέντων, χτίζοντας για το μέλλον.

Το πρόγραμμα της προετοιμασίας και οι φιλικές αναμετρήσεις

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα της Ντουμπάι, οι πρώτες προπονήσεις της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της, εντός των εγκαταστάσεων του Ντουμπάι. Αυτό το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας είναι κρίσιμο για την φυσική κατάσταση και την πρώτη επαφή των παικτών με τις τακτικές του νέου προπονητή.

Μετά την ολοκλήρωση των προπονήσεων στο Ντουμπάι, η ομάδα θα αναχωρήσει για την Αττάλεια της Τουρκίας. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για τις 2 Σεπτεμβρίου. Στην Τουρκία, η Dubai Basketball θα δώσει τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις, οι οποίες έχουν οριστεί για τις 4, 6, 9 και 11 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας την ευκαιρία για δοκιμές και προσαρμογές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta