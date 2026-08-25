Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λέφσκι Σόφιας με στόχο την πρόκριση στο Champions League

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μια ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση, υποδεχόμενη τη Λέφσκι Σόφιας σε αγώνα ρεβάνς που μπορεί να της εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Το παιχνίδι διεξάγεται το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου, στις 22:00, και θα μεταδοθεί ζωντανά από τα κανάλια COSMOTE SPORT 2 HD και MEGA. Η Ένωση καλείται να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στη Σόφια, σε ένα «ραντεβού με την Ιστορία» όπως χαρακτηρίζεται.

Το μεγάλο στοίχημα του Champions League

Για την πορεία ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου, όπως είναι η ΑΕΚ, οι ευκαιρίες για συμμετοχή στο Champions League σπανίζουν και γι' αυτό δεν πρέπει να χάνονται. Η Ένωση, έχοντας μόλις μία συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τα τελευταία 19 χρόνια, συγκεκριμένα τη σεζόν 2018/19, κρατάει στα χέρια της ένα πολύτιμο εισιτήριο.

Η πρόκριση στη League Phase του Champions League δεν εκτοξεύει απλώς το πρεστίζ του συλλόγου, αλλά συνοδεύεται και από σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η συμμετοχή σε αυτό το «πάρτι» της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ελίτ ισοδυναμεί με περίπου 40.000.000 ευρώ, ποσό που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για την ομάδα.

Η αναμέτρηση της ρεβάνς μετά το 0-0

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λέφσκι Σόφιας στην έδρα της, μετά το αποτέλεσμα 0-0 που είχε σημειωθεί στον πρώτο αγώνα στη Σόφια. Το σκορ αυτό αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την πρόκριση, καθιστώντας τον επαναληπτικό αγώνα καθοριστικό για την ελληνική ομάδα.

Παρόλο που η Ένωση αγωνίζεται στην έδρα της, η ρεβάνς δεν αναμένεται να είναι καθόλου εύκολη. Η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας έχει δείξει τις δυνατότητές της και στο πρώτο ματς, αποδεικνύοντας ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση.

Το αήττητο σερί της Λέφσκι Σόφιας

Η Λέφσκι Σόφιας φτάνει στην Αθήνα με ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί 12 αγώνων από την αρχή της τρέχουσας σεζόν. Η βουλγαρική ομάδα έχει καταγράψει σε αυτό το διάστημα 10 νίκες και 2 ισοπαλίες, γεγονός που υπογραμμίζει την αγωνιστική της κατάσταση και τη δυσκολία του αντιπάλου.

Μία από τις δύο ισοπαλίες της Λέφσκι ήταν αυτή με την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα. Η άλλη ισοπαλία σημειώθηκε στο πρώτο παιχνίδι της περιόδου, πριν από 45 ημέρες, με αντίπαλο τη Μπάνια Λούκα, δείχνοντας ότι η ομάδα διατηρεί σταθερά την αήττητη πορεία της.

Τα αγωνιστικά δεδομένα των δύο ομάδων

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στον καταρτισμό της ενδεκάδας του. Αυτό σημαίνει ότι έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για να παρατάξει την καλύτερη δυνατή σύνθεση στον κρίσιμο αγώνα.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και για την πλευρά της Λέφσκι Σόφιας. Ο τεχνικός της βουλγαρικής ομάδας, ο Ισπανός Χούλιο Βελάθκεθ, δεν αντιμετωπίζει επίσης κάποιο πρόβλημα με απουσίες ή τραυματισμούς, έχοντας πλήρη ομάδα για την αναμέτρηση.

Πού και πότε θα δείτε τον αγώνα

Ο αγώνας ρεβάνς μεταξύ ΑΕΚ και Λέφσκι Σόφιας, που κρίνει την πρόκριση για τη League Phase του Champions League, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 το βράδυ.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση μπορούν να το κάνουν μέσω των τηλεοπτικών μεταδόσεων. Ο αγώνας θα καλυφθεί ζωντανά από τα κανάλια COSMOTE SPORT 2 HD και MEGA, προσφέροντας την ευκαιρία σε όλους να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της Ένωσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis