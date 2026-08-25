Κρίσιμη εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Διεκδικεί 2.000 βαθμούς και πέντε θέσεις στην Ευρώπη

Μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν, το ελληνικό ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει μία ιδιαίτερα κρίσιμη ευρωπαϊκή εβδομάδα. Σύμφωνα με την ανάλυση του Ανδρέα Δημάτου, τέσσερις αναμετρήσεις πρόκειται να χαράξουν την πορεία ολόκληρης της χρονιάς, με πολλές εκκρεμότητες να πρέπει να διευθετηθούν μέσα σε δύο βράδια. Η συγκεκριμένη περίοδος θεωρείται η πιο καθοριστική για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές του επιδόσεις.

Η επίσημη έναρξη και οι εκκρεμότητες

Η επίσημη έναρξη της νέας ευρωπαϊκής σεζόν θα πραγματοποιηθεί στο Hotel Meridien του Μόντε Κάρλο, στο Μονακό, με πολλούς επίσημους καλεσμένους. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, οι μεγάλες οθόνες στο BBQ της UEFA θα προβάλλουν τις τέσσερις τελευταίες ρεβάνς των πλέι οφ του Champions League. Μεταξύ αυτών των αναμετρήσεων είναι και ο αγώνας της ΑΕΚ με τη Λέφσκι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παρά την έναρξη, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Πολλά θα κριθούν κατά τη διάρκεια αυτής της ευρωπαϊκής εβδομάδας, η οποία αναμένεται να είναι η πιο καθοριστική για ολόκληρη τη χρονιά. Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα διαμορφώσουν το τοπίο για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εξασφαλισμένες θέσεις και αναμονή

Αυτή τη στιγμή, τα μόνα δεδομένα στοιχεία είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ήδη εξασφαλίσει τρεις θέσεις σε League Phase, γεγονός που ήταν γνωστό από την αρχή του καλοκαιριού. Επιπλέον, ο Ολυμπιακός θα μετάσχει στη League Phase του Europa League, όπως είχε συμβεί και πρόπερσι ως κάτοχος του Conference League. Η ομάδα του Πειραιά θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και θα μάθει τους οκτώ αντιπάλους της την προσεχή Τετάρτη στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Πριγκιπάτου, λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Ωστόσο, απομένει να μάθουμε την τύχη άλλων ελληνικών ομάδων. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ αναμένει να δει αν θα μετάσχει στη League Phase του Champions League ή του Europa League. Αντίστοιχα, ο ΟΦΗ περιμένει την κατάταξή του σε εκείνη του Europa League ή του Conference League. Μετά τις πρώτες ελληνοβουλγαρικές μονομαχίες, τόσο η ΑΕΚ όσο και ο ΟΦΗ εκφράζουν αισιοδοξία για την πρώτη τους επιλογή στις διοργανώσεις.

Ο στόχος των πέντε ομάδων και το Conference League

Το πιο σημαντικό που θα γίνει γνωστό αυτή την εβδομάδα, κοντά στις δέκα το βράδυ της Πέμπτης, είναι ο αριθμός των ομάδων που θα εκπροσωπήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο από τον Σεπτέμβριο και μετά. Το ερώτημα είναι αν θα είναι πέντε για πρώτη φορά σε League Phase, τέσσερις, όπως συνέβη πέρυσι, ή αν θα αρκεστούμε στις τρεις δεδομένες θέσεις. Το τελευταίο σενάριο θα ισχύσει στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρουν να προκριθούν στις δικές τους ρεβάνς στο Conference League.

Εξίσου σημαντικό είναι να διαπιστωθεί αν το ελληνικό ποδόσφαιρο θα μείνει χωρίς εκπροσώπηση στο Conference League. Μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι ο ΟΦΗ έχει ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στο Europa League.

Η μάχη για τη 10η θέση και οι βαθμοί

Η τρέχουσα εβδομάδα, κατά την οποία ολοκληρώνονται τα προκριματικά πλέι οφ, είναι ίσως η σημαντικότερη της σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς βρίσκεται σε μάχη για την επανάκτηση της 10ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA, μετά από δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια.

Ο στόχος του «πέντε στα πέντε», δηλαδή η παρουσία πέντε ελληνικών ομάδων στις League Phases, είναι δεδομένα ο πιο καθοριστικός και η επίτευξή του θα κριθεί από την προσπάθεια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Επιπλέον, μέσα σε δύο βράδια, την Τετάρτη και την Πέμπτη, το ελληνικό ποδόσφαιρο διεκδικεί 2.000 βαθμούς. Αυτό το ποσό είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τους 800 βαθμούς που είναι το ανώτερο για την Πολωνία και τους 600 βαθμούς για την Τσεχία. Η κατάκτηση αυτών των βαθμών αναμένεται να δημιουργήσει μία νέα πραγματικότητα στη βαθμολογία της UEFA.

Με πληροφορίες από: Gazzetta