Η UEFA απέρριψε την έφεση του ΠΑΟΚ για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς

Η UEFA απέρριψε την έφεση που είχε καταθέσει ο ΠΑΟΚ σχετικά με την ποινή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, διατηρώντας την τιμωρία των δύο αγωνιστικών στον Σέρβο ποδοσφαιριστή. Αυτή η απόφαση σημαίνει ότι ο αρχηγός του «Δικεφάλου» δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στον επαναληπτικό αγώνα με την Μπραν, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου στο Μπέργκεν. Παρόλα αυτά, ο Ζίβκοβιτς θα ταξιδέψει κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα στη Νορβηγία, προσφέροντας την παρουσία του στους συμπαίκτες του σε μια κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η απόφαση της UEFA και η ποινή

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου διατήρησε την ποινή των δύο αγωνιστικών στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, απορρίπτοντας την έφεση που είχε υποβάλει ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» είχε καταθέσει την έφεση για κάθε ενδεχόμενο, παρόλο που γνώριζε εκ των προτέρων ότι οι ελπίδες για αλλαγή της απόφασης ήταν ελάχιστες. Η ποινή αυτή είχε επιβληθεί στον Σέρβο μεσοεπιθετικό μετά την αποβολή του στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έχει ήδη εκτίσει την πρώτη αγωνιστική της τιμωρίας του. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την Μπραν. Συνεπώς, η απόφαση της UEFA επιβεβαιώνει ότι ο Ζίβκοβιτς δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον επερχόμενο επαναληπτικό αγώνα στη Νορβηγία.

Η απουσία του Ζίβκοβιτς από τον επαναληπτικό

Ως αποτέλεσμα της απόρριψης της έφεσης, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του ΠΑΟΚ για τον κρίσιμο αγώνα με την Μπραν. Η απουσία του από τον αγωνιστικό χώρο αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την ομάδα, δεδομένου του ρόλου του ως αρχηγού και βασικού στελέχους της ενδεκάδας.

Παρά την αδυναμία του να αγωνιστεί, ο Σέρβος ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή του ΠΑΟΚ στο Μπέργκεν. Η παρουσία του δίπλα στους συμπαίκτες του κρίνεται σημαντική για την ψυχολογία και τη συνοχή της ομάδας, ιδιαίτερα σε μια τόσο κρίσιμη ευρωπαϊκή βραδιά που θα καθορίσει την πορεία του «Δικεφάλου» στη διοργάνωση.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία

Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» για τον επαναληπτικό αγώνα με την Μπραν συνεχίστηκε το απόγευμα της Τρίτης. Οι προπονήσεις έλαβαν χώρα στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, όπου η ομάδα εργάστηκε εντατικά ενόψει της αναμέτρησης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ο Σουαλιό Μεϊτέ και ο Γιάννης Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα. Ο Ντεσπόντοφ πραγματοποίησε τρέξιμο στο γήπεδο, ακολουθώντας το ειδικό πρόγραμμα που του έχει δοθεί για την αποκατάστασή του.

Αναχώρηση για το Μπέργκεν και το πρόγραμμα της Τετάρτης

Η αποστολή του ΠΑΟΚ πρόκειται να αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου για το Μπέργκεν της Νορβηγίας. Η αναχώρηση θα γίνει από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με πτήση τσάρτερ, μεταφέροντας την ομάδα στον τόπο της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

Για την ίδια ημέρα, την Τετάρτη, έχει προγραμματιστεί η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λίσι και ο Χρήστος Ζαφείρης θα μιλήσουν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ στις 18:30, τοπική ώρα, στην αίθουσα Τύπου του Brann Stadion. Μισή ώρα αργότερα, στις 19:00, ο «Δικέφαλος» θα πραγματοποιήσει την τελευταία του προπόνηση πριν από τη ρεβάνς, με τα πρώτα 15 λεπτά της προπόνησης να είναι ανοιχτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα της Μπραν

Και η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Μπραν, έχει το δικό της πρόγραμμα προετοιμασίας και ενημέρωσης των ΜΜΕ. Η νορβηγική ομάδα θα προπονηθεί στις 10:30 το πρωί στο δικό της αθλητικό κέντρο, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της για τον αγώνα.

Επιπλέον, η Μπραν έχει προγραμματίσει τη συνέντευξη Τύπου της για τις 13:30. Σε αυτή τη συνέντευξη θα παρευρεθούν ο Έιρικ Χόρνελαντ, προπονητής της ομάδας, καθώς και ένας ποδοσφαιριστής της νορβηγικής ομάδας, οι οποίοι θα απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta