Η ΑΕΚ αποκτά τον Ντεάντρε Πίνκνεϊ για την προετοιμασία της

Η ΑΕΚ προχώρησε στην απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ σέντερ Ντεάντρε Πίνκνεϊ, ο οποίος αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της έλλειψης ψηλών παικτών στο ρόστερ, με στόχο να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των προπονήσεων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Πίνκνεϊ θα καλύψει προσωρινά το κενό που δημιουργήθηκε, βοηθώντας τον Ντράγκαν Σάκοτα να πραγματοποιεί σωστά τις προπονήσεις.

Ανάγκη για ενίσχυση στις προπονήσεις

Η ομάδα της ΑΕΚ αντιμετώπιζε μια σημαντική έλλειψη σε ψηλούς παίκτες κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Συγκεκριμένα, οι απουσίες των Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ δημιούργησαν ένα κενό που έπρεπε να καλυφθεί άμεσα για την ομαλή διεξαγωγή των προπονήσεων.

Ο προπονητής Ντράγκαν Σάκοτα εξέφρασε την ανάγκη για την προσθήκη ενός παίκτη που θα μπορούσε να συνδράμει στις προπονήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η πληρότητα του προγράμματος. Η απόφαση για την απόκτηση του Ντεάντρε Πίνκνεϊ ήρθε ως απάντηση σε αυτή την ανάγκη, προκειμένου η ομάδα να είναι «γεμάτη» στην προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν.

Εκτός από τον Πίνκνεϊ, η ΑΕΚ έχει ήδη ενσωματώσει στην προετοιμασία της τον Γιώργο Τσαλμπούρη, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα. Με την ενσωμάτωση του Φρανκ Μπάρτλεϊ, η ΑΕΚ ήθελε δεδομένα έναν ακόμα παίκτη για να είναι πλήρης στις προπονήσεις της.

Το προφίλ του Ντεάντρε Πίνκνεϊ

Ο Ντεάντρε Πίνκνεϊ είναι ένας 26χρονος Αμερικανός αθλητής που αγωνίζεται στις θέσεις του φόργουορντ και του σέντερ. Η απόκτησή του από την ΑΕΚ αποσκοπεί στην ενίσχυση του εσωτερικού παιχνιδιού κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, καλύπτοντας την έλλειψη ψηλών.

Ο Πίνκνεϊ είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Σάουθερν Μισισίπι, όπου και ξεκίνησε την ακαδημαϊκή και αθλητική του πορεία. Η πορεία του στο μπάσκετ περιλαμβάνει αρκετές στάσεις σε διάφορα πρωταθλήματα, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο Πουέρτο Ρίκο.

Η ευρωπαϊκή του εμπειρία

Ο Αμερικανός φόργουορντ σέντερ διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, έχοντας αγωνιστεί σε πέντε διαφορετικές ομάδες της Ευρώπης. Αυτή η εμπειρία αναμένεται να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί γρήγορα στις απαιτήσεις της ελληνικής ομάδας και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις προπονήσεις.

Συγκεκριμένα, η καριέρα του στην Ευρώπη περιλαμβάνει θητείες στις ομάδες Μπάκεν Μπέαρς, Χάποελ Χάιφα, Βαλτσέα και Μακάμπι Ραμάτ Γκαν. Πριν την ένταξή του στην ΑΕΚ, ο Πίνκνεϊ έπαιρνε μέρος στο πρωτάθλημα του Πουέρτο Ρίκο, αγωνιζόμενος με την ομάδα Καπιτάνες ντε Αρεθίμπο.

Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου

Ο Ντεάντρε Πίνκνεϊ αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ΑΕΚ, υπογράφοντας ένα μηνιαίο συμβόλαιο με την ομάδα. Η συμφωνία αυτή είναι αρχικά περιορισμένη σε διάρκεια, καλύπτοντας τις άμεσες ανάγκες της προετοιμασίας και την έλλειψη ψηλών.

Υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση του συμβολαίου του για έναν ακόμα μήνα, εφόσον οι ανάγκες της ομάδας το επιβάλλουν. Η διάρκεια της παραμονής του θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της προετοιμασίας και την επιστροφή των υπόλοιπων παικτών, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta