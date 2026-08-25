Ο Στέφανος Ντούσκος ξεκινά την υπεράσπιση του παγκόσμιου τίτλου στην κωπηλασία στο Άμστερνταμ

Η δράση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών συνεχίζεται την Τετάρτη (26/8) στο Άμστερνταμ, με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Στέφανος Ντούσκος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ, ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου του. Παράλληλα, ο Πέτρος Γκαϊδατζής είναι έτοιμος για την πρόκριση στον τελικό στο σκιφ ελαφρών βαρών, ενώ και άλλα ελληνικά πληρώματα αγωνίζονται σε κρίσιμες σειρές και τελικούς.

Η έναρξη της προσπάθειας του Στέφανου Ντούσκου

Ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο πέρυσι στη Σανγκάη, αρχίζει την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου του στο σκιφ ανδρών. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί στην 5η από τις επτά προκριματικές σειρές, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 15:02. Στόχος του είναι η κατάληψη μιας από τις δύο πρώτες θέσεις της σειράς του, προκειμένου να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι αγώνες του Πέτρου Γκαϊδατζή και της δίκωπου

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής βρίσκεται ήδη στα ημιτελικά στο σκιφ ελαφρών βαρών. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο οποίος είχε διακριθεί στο Βαρέζε, θα αγωνιστεί στην πρώτη σειρά των ημιτελικών στις 17:15. Για να προκριθεί στην εξάδα του τελικού, θα πρέπει να καταλάβει μία από τις τρεις πρώτες θέσεις στη σειρά του.

Λίγο αργότερα, στις 17:37, οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Το ελληνικό πλήρωμα θα αγωνιστεί από την πρώτη διαδρομή της 1ης ημιτελικής σειράς στη δίκωπο. Για να βρεθούν στον τελικό, θα χρειαστεί να βελτιώσουν τον χρόνο τους σε σχέση με τον προκριματικό και να καταταγούν στην τριάδα της σειράς τους.

Συμμετοχές σε τελικούς και αγώνες κατάταξης

Τις ελληνικές συμμετοχές της ημέρας θα ανοίξουν στις 15:34 οι Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μηλένα Κοντού. Οι δύο αθλήτριες θα αγωνιστούν στον τελικό Γ του διπλού σκιφ, διεκδικώντας τις θέσεις 13 έως 18 της γενικής κατάταξης.

Εν τω μεταξύ, δύο ακόμη προκρίσεις εξασφάλισαν τα ελληνικά πληρώματα την Τρίτη (25/5), κατά τη 2η μέρα του παγκόσμιου πρωταθλήματος κωπηλασίας ανδρών-γυναικών. Οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου κατέλαβαν τη 2η θέση με χρόνο 8:17.75 στον αγώνα κατάταξης για τη διαδρομή που θα αγωνιστούν στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών. Το ελληνικό πλήρωμα, το οποίο έχει κατακτήσει μετάλλια σε όποιον αγώνα κι αν πήρε μέρος φέτος, θα αγωνιστεί στον τελικό την Πέμπτη (27/8), στις 17:10. Μαζί τους στον τελικό θα βρεθούν τα πληρώματα της Παραγουάης, της Βραζιλίας, της Τυνησίας, του Μεξικού και του Περού.

Η ελληνική παρουσία στην ιστορία των μεταλλίων

Η Ελλάδα έχει μια σημαντική παρουσία στον πίνακα των μεταλλίων της κωπηλασίας, φτάνοντας τα 30 συνολικά μετάλλια. Από αυτά, οκτώ είναι χρυσά, δώδεκα ασημένια και δέκα χάλκινα. Η χώρα μας διατηρεί συνεχή παρουσία στον πίνακα των μεταλλίων από το 2005 και μετά, επιδεικνύοντας σταθερή απόδοση στο άθλημα.

Ειδικότερα, το 2014, στον ίδιο αγωνιστικό στίβο του Άμστερνταμ, η Ελλάδα είχε κατακτήσει δύο μετάλλια. Ένα από αυτά ήταν ένα χρυσό στο τετραπλό σκιφ ελαφρών βαρών, με τους Λευτέρη και Γιώργο Κονσόλα, Παναγιώτη Μαγδανή και Σπύρο Γιάνναρο. Οι συγκεκριμένοι αθλητές είχαν μάλιστα σημειώσει και παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 5:42.75, το οποίο παραμένει ακατάρριπτο μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta