Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει δύο φορές την Κηφισιά σε μία εβδομάδα

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Κηφισιά δύο φορές μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις στο πρόγραμμα των αγώνων. Η μία αναμέτρηση αφορά το εξ αναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ενώ η δεύτερη είναι για το Superbet κύπελλο Ελλάδας. Οι «πράσινοι» θα επιστρέψουν μάλιστα στην ιστορική τους έδρα, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτή τη φορά ως φιλοξενούμενοι.

Η αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος

Ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει και έλαβε αναβολή για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League, στην οποία επρόκειτο να αντιμετωπίσει την Κηφισιά. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή στις 22 ή 23 Αυγούστου.

Η απόφαση για την αναβολή ελήφθη καθώς στο «τριφύλλι» δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην πρόκριση στην League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» έκαναν χρήση του δικαιώματός τους να ζητήσουν την αναβολή του εν λόγω αγώνα, προκειμένου να επικεντρωθούν στους ευρωπαϊκούς τους στόχους.

Η κλήρωση του κυπέλλου και οι διπλές αναμετρήσεις

Η κλήρωση του Superbet κυπέλλου Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου, έφερε νέες εξελίξεις στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Μέσω αυτής, οι «πράσινοι» έμαθαν τους αντιπάλους τους για τη διοργάνωση.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Κηφισιά δύο φορές μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Η μοίρα, όπως αναφέρεται, και η κληρωτίδα, διαμόρφωσαν ένα πρόγραμμα όπου ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στην ιστορική του έδρα, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά αυτή τη φορά με την ιδιότητα του φιλοξενούμενου.

Τα γήπεδα και οι ημερομηνίες των αναμετρήσεων

Για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, οι «πράσινοι» έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το ΟΑΚΑ για τα εντός έδρας παιχνίδια τους. Κατά συνέπεια, δεν είχαν σκοπό να χρησιμοποιήσουν την ιστορική τους έδρα, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για τους δικούς τους αγώνες.

Για τον λόγο αυτό, ο Παναθηναϊκός ήταν θετικός στην παραχώρηση της Λεωφόρου στην Κηφισιά, η οποία θα τη χρησιμοποιήσει ως έδρα. Η εξ αναβολής αναμέτρηση για τη Stoiximan Super League μεταξύ των δύο ομάδων αναμένεται να διεξαχθεί στις 9 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ.

Μία εβδομάδα αργότερα, συγκεκριμένα το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά, αυτή τη φορά για το Superbet κύπελλο Ελλάδας. Ο αγώνας του κυπέλλου θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο, με την Κηφισιά να έχει τον ρόλο του γηπεδούχου.

Η ευκαιρία επιστροφής των φιλάθλων στη Λεωφόρο

Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στην ιστορική έδρα της ομάδας τους, το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης». Εκεί, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ και των ποδοσφαιριστών του.

Η παρουσία τους στη Λεωφόρο, έστω και σε αγώνα όπου ο Παναθηναϊκός θα είναι φιλοξενούμενος, σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τους οπαδούς, καθώς θα δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται ξανά στο ιστορικό γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Athletiko