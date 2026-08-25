Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την έναρξη των υποχρεώσεών του στην φετινή League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με την πρώτη αναμέτρηση να τον βρίσκει εκτός έδρας απέναντι στην Κηφισιά. Μετά την κλήρωση της League Phase, οι «πράσινοι» έμαθαν το πλήρες πρόγραμμά τους στη διοργάνωση, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν.

Η έναρξη των υποχρεώσεων για το «τριφύλλι»

Η πρώτη αγωνιστική για τον Παναθηναϊκό στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί μακριά από την έδρα του. Η ομάδα του «τριφυλλιού» θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά σε μια εκτός έδρας αναμέτρηση, σηματοδοτώντας την έναρξη της πορείας της στη διοργάνωση.

Η σημερινή ημέρα ήταν καθοριστική για όλες τις ομάδες, καθώς πραγματοποιήθηκε η κλήωση της League Phase του Κυπέλλου. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο Παναθηναϊκός ενημερώθηκε όχι μόνο για τους αντιπάλους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, αλλά και για την ακριβή σειρά των αγώνων που θα δώσει.

Η δομή και οι συμμετέχουσες ομάδες

Συνολικά, δεκαέξι ομάδες θα λάβουν μέρος σε αυτή τη νέα φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Από αυτές τις ομάδες, οι έντεκα έχουν προκριθεί μέσα από τα προκριματικά στάδια της διοργάνωσης, ενώ οι υπόλοιπες πέντε είναι εκείνες που συμμετέχουν ήδη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Όλες οι συμμετέχουσες ομάδες θα ενταχθούν σε έναν ενιαίο πίνακα κατάταξης, ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση των γκρουπ. Στη συνέχεια, θα γίνει ο διαχωρισμός τους σε τέσσερα διαφορετικά γκρουπ δυναμικότητας, με την τοποθέτηση σε αυτά να εξαρτάται από τη βαθμολογική τους θέση κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Το αγωνιστικό φορμάτ και οι αναμετρήσεις

Κάθε μία από τις συμμετέχουσες ομάδες θα δώσει συνολικά τέσσερις αγώνες στο πλαίσιο της League Phase. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο εντός έδρας αναμετρήσεις και δύο εκτός έδρας, εξασφαλίζοντας μια ισορροπία στις έδρες των συναντήσεων.

Οι αντίπαλοι για κάθε ομάδα θα προκύψουν από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας που έχουν διαμορφωθεί. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει έναν διαφορετικό αντίπαλο από κάθε γκρουπ, προσφέροντας ποικιλία στις αναμετρήσεις και αυξάνοντας το ενδιαφέρον της φάσης.

Προημιτελικά, playoffs και αποκλεισμός

Με την ολοκλήρωση της League Phase, οι τέσσερις πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα κατάταξης θα εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση τους στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτό τους δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην πορεία προς τον τίτλο, καθώς αποφεύγουν την επιπλέον διαδικασία των playoffs.

Ακολούθως, οι ομάδες που θα τερματίσουν από την πέμπτη έως τη δωδέκατη θέση στον ενιαίο πίνακα θα συμμετάσχουν στα playoffs της διοργάνωσης, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση. Από την άλλη πλευρά, οι τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στις τελευταίες θέσεις του πίνακα δεν θα συνεχίσουν την πορεία τους στο Κύπελλο Ελλάδας, ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή τους.

Η ημερομηνία της 5ης αγωνιστικής

Μία από τις συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν και αφορούν το πρόγραμμα της League Phase είναι αυτή της πέμπτης αγωνιστικής. Η 5η αγωνιστική έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 2 Δεκεμβρίου, μια ημερομηνία που οι φίλαθλοι μπορούν να σημειώσουν.

Επιπλέον, έχει διευκρινιστεί από τους διοργανωτές ότι όλοι οι αγώνες που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής θα πραγματοποιηθούν την ίδια ώρα. Αυτή η ρύθμιση εξασφαλίζει την ταυτόχρονη εξέλιξη των αναμετρήσεων και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αγωνιστικής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta