Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου για τις 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη φάση. Οι ομάδες προέρχονται από τα δύο επαγγελματικά πρωταθλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα αγωνιστούν με ένα format που θυμίζει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Η φετινή διοργάνωση υιοθετεί εκ νέου τη δομή της League Phase, πριν από την έναρξη των νοκ άουτ αγώνων. Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, ο αριθμός των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτή τη φάση έχει μειωθεί, καθώς φέτος θα αγωνιστούν 16 ομάδες αντί για τις 20 που είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν.

Το format της League Phase και οι αγώνες

Σύμφωνα με το format της League Phase, κάθε μία από τις 16 ομάδες θα δώσει συνολικά τέσσερα παιχνίδια. Από αυτά, δύο θα διεξαχθούν εντός έδρας και τα άλλα δύο εκτός έδρας. Η διαδικασία προβλέπει ότι κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει έναν διαφορετικό αντίπαλο από κάθε γκρουπ που έχει δημιουργηθεί.

Ο σχεδιασμός αυτός στοχεύει στην παροχή περισσότερων αγώνων και στην αύξηση του ανταγωνισμού, προσφέροντας παράλληλα στις ομάδες την ευκαιρία να διεκδικήσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση μέσα από ένα πιο διευρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Πρόκριση στα προημιτελικά και Play Offs

Η κατάταξη στη League Phase θα καθορίσει την πορεία των ομάδων στη συνέχεια του θεσμού. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις πρώτες ομάδες που θα τερματίσουν στην κορυφή της βαθμολογίας της League Phase θα εξασφαλίσουν απευθείας την πρόκρισή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης, παρακάμπτοντας το ενδιάμεσο στάδιο των Play Offs.

Αντίθετα, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5 έως 12 στη βαθμολογία, θα κληθούν να αγωνιστούν σε μονό αγώνα Play Off. Αυτοί οι αγώνες θα καθορίσουν ποιες από αυτές τις ομάδες θα συμπληρώσουν την οκτάδα των προημιτελικών, διεκδικώντας μία θέση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ειδικοί κανόνες συμμετοχής και διεξαγωγής αγώνων

Για τη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας, έχει τεθεί σε ισχύ ένας ειδικός κανόνας αναφορικά με τη συμμετοχή νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο Ελλήνων παικτών που έχουν γεννηθεί από το έτος 2004 και μετά, σε κάθε αγώνα Κυπέλλου. Αυτή η διάταξη αποσκοπεί στην ενίσχυση και ανάδειξη των νέων ταλέντων του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Όσον αφορά τη διεξαγωγή των αγώνων, στα Play Offs και στα προημιτελικά οι αναμετρήσεις θα είναι μονοί αγώνες και δεν προβλέπεται παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, οδηγώντας απευθείας στα πέναλτι. Ωστόσο, στα ημιτελικά της διοργάνωσης, οι αγώνες θα είναι διπλοί, με την πρόβλεψη παράτασης πριν από τη διαδικασία των πέναλτι, εφόσον χρειαστεί, για την ανάδειξη του νικητή.

Εκκρεμότητα με ένσταση του Αστέρα AKTOR

Η κλήρωση της League Phase διεξήχθη, παρόλο που υπάρχει μία εκκρεμότητα που αφορά την ένσταση του Αστέρα AKTOR. Η ένσταση αυτή κατατέθηκε για τον αγώνα της ομάδας με τον Λεβαδειακό, με τον Αστέρα AKTOR να επικαλείται αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή από την πλευρά του αντιπάλου.

Η υπόθεση αυτή αναμένεται να εξεταστεί από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η εκδίκαση της ένστασης έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 13:30, οπότε και αναμένονται οι αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta