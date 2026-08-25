Η Κηφισιά συμφώνησε με τη Ροντέ για την απόκτηση του Κλεμάν Ζολιμπουά

Η Κηφισιά βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία τόσο με τη γαλλική ομάδα Ροντέ όσο και με τον ποδοσφαιριστή Κλεμάν Ζολιμπουά. Η συμφωνία αφορά την αγορά του Γάλλου στόπερ, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Η μεταγραφή του 28χρονου αμυντικού θεωρείται πλέον δεδομένη, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Οριστική συμφωνία με τη Ροντέ και τον παίκτη

Η ομάδα της Κηφισιάς είχε καταθέσει μία σημαντική οικονομική πρόταση στη Ροντέ για την απόκτηση του Γάλλου κεντρικού αμυντικού. Αυτή η προσφορά φέρεται να «δελέασε» τους Γάλλους, οδηγώντας τους να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την πώληση του ποδοσφαιριστή. Η οριστική συμφωνία, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, έχει επιτευχθεί τόσο με τον γαλλικό σύλλογο όσο και με τον ίδιο τον Κλεμάν Ζολιμπουά.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης για την Κηφισιά, η οποία ενισχύεται με έναν παίκτη που αναμένεται να προσφέρει λύσεις και εμπειρία στο κέντρο της άμυνας. Η διαδικασία της μεταγραφής αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα, με τις σχετικές ανακοινώσεις να εκδίδονται εντός των επόμενων ωρών.

Το προφίλ του Γάλλου στόπερ

Ο Κλεμάν Ζολιμπουά είναι ένας 28χρονος Γάλλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός αμυντικός. Πρόκειται για έναν δεξιοπόδαρο παίκτη με εντυπωσιακό ύψος, καθώς φτάνει τα 1.92 μέτρα. Αυτό το χαρακτηριστικό του προσδίδει ιδιαίτερη ικανότητα στις εναέριες μονομαχίες, ένα στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο για την αμυντική λειτουργία της Κηφισιάς.

Πέρα από την κύρια θέση του στο κέντρο της άμυνας, ο Ζολιμπουά διαθέτει την ευχέρεια να αγωνιστεί και ως αμυντικό χαφ. Αυτή η ευελιξία του δίνει τη δυνατότητα να καλύψει περισσότερες από μία θέσεις στον αγωνιστικό χώρο, προσφέροντας επιπλέον επιλογές στον προπονητή Σεμπάστιαν Λέτο. Η προσθήκη του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την εμπειρία και την ποιότητα στην αμυντική γραμμή της ομάδας.

Η πορεία του στην πατρίδα του

Σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Κλεμάν Ζολιμπουά έχει αγωνιστεί αποκλειστικά στην πατρίδα του, τη Γαλλία. Από το 2025, ο ποδοσφαιριστής ανήκει στο δυναμικό της Ροντέ, με την οποία είχε μια γεμάτη σεζόν. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, κατέγραψε 29 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Ligue 2, δείχνοντας τη σταθερότητά του και την παρουσία του στην ενδεκάδα της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εμφανίσεων, ο Γάλλος στόπερ συνέβαλε και επιθετικά, πετυχαίνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ στους συμπαίκτες του. Η παρουσία του ήταν σημαντική για τη Ροντέ, καθώς ήταν στα βασικά πλάνα της ομάδας και φέτος, έχοντας μάλιστα αγωνιστεί στην πρώτη αγωνιστική του τρέχοντος πρωταθλήματος. Ωστόσο, η σημαντική οικονομική προσφορά της Κηφισιάς ήταν αυτή που οδήγησε στην απόφαση της γαλλικής ομάδας να τον παραχωρήσει.

Άμεση ενσωμάτωση και οι πρώτες υποχρεώσεις

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Κλεμάν Ζολιμπουά αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του προπονητή της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο, γνωστού και ως «Σέμπα». Η γρήγορη ενσωμάτωσή του στην ομάδα είναι σημαντική, καθώς οι υποχρεώσεις της Κηφισιάς στο πρωτάθλημα ξεκινούν σύντομα.

Ο Γάλλος αμυντικός θα έχει την ευκαιρία να πιάσει δουλειά και να προσαρμοστεί στους ρυθμούς της νέας του ομάδας, ενόψει της έναρξης των επίσημων αγώνων. Η Κηφισιά έχει μπροστά της ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς το κυριακάτικο ματς την φέρνει αντιμέτωπη με την ΑΕΚ, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta