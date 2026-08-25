Ο Τάιλερ Πίτερσον στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού λόγω απουσιών

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR για τη νέα αγωνιστική σεζόν ξεκίνησε με σημαντικές ελλείψεις στο ρόστερ. Λόγω των πολλών απουσιών, οκτώ παίκτες συνδράμουν επικουρικά στις προπονήσεις της ομάδας. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο Αμερικανός γκαρντ Τάιλερ Πίτερσον, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στα ελληνικά παρκέ.

Οι απουσίες και η ανάγκη για ενίσχυση

Η επίσημη έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR σημαδεύτηκε από την απουσία αρκετών βασικών παικτών. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί προς το παρόν να υπολογίζει στους διεθνείς Μωραϊτη, Μήτογλου, Καλαϊτζάκη, Μπάντιο, Φρανσίσκο, Μπόνγκα και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές τους ομάδες.

Επιπλέον, ο Κέντρικ Ναν παραμένει εκτός προπονήσεων λόγω τραυματισμού, προσθέτοντας στις ελλείψεις του «τριφυλλιού». Αυτές οι σημαντικές απουσίες καθιστούν αναγκαία τη χρήση επιπρόσθετων παικτών για την ομαλή διεξαγωγή των καθημερινών προπονήσεων της ομάδας.

Οι παίκτες που συνδράμουν στις προπονήσεις

Για να καλυφθούν οι ανάγκες των προπονήσεων και να συμπληρωθεί το ρόστερ, χρησιμοποιούνται οκτώ παίκτες επικουρικά. Ο σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τους Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Κώστα Σλούκα, Ματίας Λεσόρ, Μουστάφα Φαλ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Λευτέρη Μαντζούκα, Γιάννη Κουζέλογλου και Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Αυτή η διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την πλήρη επιστροφή όλων των διεθνών και του τραυματία Κέντρικ Ναν στην ομάδα. Οι οκτώ αυτοί αθλητές προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στο προπονητικό επιτελείο, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία των προπονήσεων.

Ποιος είναι ο Τάιλερ Πίτερσον

Ένας από τους οκτώ παίκτες που συμμετέχουν επικουρικά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού είναι ο Αμερικανός Τάιλερ Πίτερσον. Πρόκειται για έναν 28χρονο γκαρντ, με ύψος 1.93 μέτρα, ο οποίος έχει ήδη μια αξιόλογη πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Πίτερσον κατέκτησε το πρωτάθλημα Ουγγαρίας πριν από λίγους μήνες, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Σζομπατέλι. Η παρουσία του στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού αποτελεί μια ευκαιρία για τον ίδιο να διατηρηθεί σε αγωνιστικό ρυθμό και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα.

Η πορεία του στα ελληνικά παρκέ και το εξωτερικό

Ο Τάιλερ Πίτερσον δεν είναι άγνωστος στα ελληνικά γήπεδα, καθώς έχει περάσει δύο φορές από τα παρκέ της Elite League. Τη σεζόν 2022-23 φόρεσε τη φανέλα του Παπάγου, ενώ τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε με τον Αμύντα, έχοντας έτσι εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η καριέρα του ξεκίνησε μετά την τετραετία 2016-2020, όπου αγωνίστηκε στο κολέγιο του Σάουθ Ντακότα. Στη συνέχεια, πέρασε από το πρωτάθλημα της Αλβανίας. Μετά την εν Ελλάδι θητεία του, αγωνίστηκε στη Σοντερτάγιε της Σουηδίας, στους Λόντον Λάιονς στην Αγγλία και στη λιθουανική Νεβέζις, πριν μετακομίσει στην Ουγγαρία.

Η τελευταία του σεζόν στην Ουγγαρία

Πριν ενταχθεί στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, ο Τάιλερ Πίτερσον αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στην Σζομπατέλι της Ουγγαρίας. Εκεί, είχε μια παραγωγική παρουσία, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ομάδα του.

Οι στατιστικές του στην Σζομπατέλι ήταν κατά μέσο όρο 7 πόντοι, 2.7 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ ανά 19 λεπτά συμμετοχής. Αυτά τα νούμερα αντικατοπτρίζουν την ικανότητά του να προσφέρει σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού, τόσο στην επίθεση όσο και στην οργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta