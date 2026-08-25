Ο Χούλιο Βελάσκεθ για την αναμέτρηση της Λέφσκι με την ΑΕΚ: «Πρέπει να κάνουμε άψογο ματς»

Ο Χούλιο Βελάσκεθ, προπονητής της Λέφσκι Σόφιας, έδωσε το σύνθημα για την ομάδα του ενόψει της μεγάλης ρεβάνς με την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 26 Αυγούστου, στις 22:00, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο των playoffs του Champions League. Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μία εξαιρετική, ακόμη και άψογη, εμφάνιση από τους παίκτες του.

Η κρισιμότητα της αναμέτρησης και ο στόχος

Ο Χούλιο Βελάσκεθ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, αναγνώρισε τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της αποστολής της ομάδας του. Υπογράμμισε την ποιότητα που διαθέτει η Ένωση, δηλώνοντας πως όλοι στην ομάδα γνωρίζουν πολύ καλά απέναντι σε τι αντίπαλο παίζουν, μία ομάδα με εξαιρετικές μονάδες.

Ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθάρισε την πρόθεση της Λέφσκι να μπει στο παιχνίδι με στόχο να επιβάλει το δικό της στυλ. Ο βασικός σκοπός είναι η πρόκριση, αν και ο ίδιος τόνισε πως είναι λογικό να προσεγγίζουν την κατάσταση με ρεαλισμό. Αναφέρθηκε επίσης στη δυσκολία του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα μέρος όπου είναι δύσκολο να αγωνιστείς απέναντι σε έναν πολύ σοβαρό αντίπαλο.

Η απαιτούμενη εμφάνιση και η προσπάθεια

Ο Βελάσκεθ υπογράμμισε την ανάγκη για μία εξαιρετική εμφάνιση από την πλευρά των παικτών του, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να τη χαρακτηρίσει άψογη. Για να επιτευχθεί αυτό, τόνισε πως πρέπει παράλληλα η ΑΕΚ να μη βρεθεί σε καλή ημέρα. Ωστόσο, διευκρίνισε πως για να μη βρεθούν οι αντίπαλοι σε καλή ημέρα, η Λέφσκι πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και να τους κάνει το παιχνίδι δύσκολο.

Ο προπονητής της Λέφσκι ξεκαθάρισε πως η ομάδα του μπαίνει στον αγώνα με τεράστια επιθυμία να κάνει ένα καλό παιχνίδι. Η επιθυμία αυτή επεκτείνεται και στην προσπάθεια να κερδίσουν την αναμέτρηση, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Επισήμανε την ανάγκη οι παίκτες να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Η ατμόσφαιρα του γηπέδου και η συγκέντρωση

Ο Χούλιο Βελάσκεθ αναφέρθηκε και στην ατμόσφαιρα που αναμένεται να επικρατήσει στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Εξέπληξε εκφράζοντας την άποψη ότι η εξέδρα είναι ένα θέμα που απασχολεί περισσότερο τους δημοσιογράφους. Για τον ίδιο, μετά το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή, δεν έχει σημασία αν στις εξέδρες βρίσκονται 500 ή 50.000 άνθρωποι.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε την ανάγκη οι παίκτες να μπορούν να απομονωθούν από όλα αυτά τα εξωτερικά στοιχεία και να συγκεντρωθούν αποκλειστικά σε όσα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι όταν η ομάδα είναι γηπεδούχος ή όταν παίζει στη Βουλγαρία μπροστά στον κόσμο της, αυτό της δίνει ένα πλεονέκτημα.

Η εμπειρία των εκτός έδρας αγώνων και η ελπίδα

Ο προπονητής της Λέφσκι Σόφιας δήλωσε πως η ομάδα του θα πρέπει να αγωνιστεί χωρίς φόβο, με χαρακτήρα και θάρρος, προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση. Επισήμανε ότι δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι παίκτες του θα πρέπει να δείξουν την ικανότητά τους να προκριθούν, παρότι αγωνίζονται εκτός έδρας στη ρεβάνς. Εξέφρασε την ελπίδα η ομάδα να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα για λογαριασμό της Λέφσκι.

Η προσέγγιση στα πέναλτι

Σχετικά με την πιθανότητα των πέναλτι, ο Χούλιο Βελάσκεθ αντιμετώπισε την ερώτηση με φυσιολογικό τρόπο. Δήλωσε ότι το αν οι παίκτες εκτελέσουν κάποια πέναλτι μετά το τέλος της προπόνησης δεν θα καθορίσει το αν κάποιος θα σκοράρει ή θα αστοχήσει στο επίσημο παιχνίδι. Για τον ίδιο, η εκτέλεση πέναλτι σε ένα επίσημο παιχνίδι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ο προπονητής άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τους παίκτες να εξασκήσουν τα πέναλτι, αν το επιθυμούν, χωρίς αυτό να αποτελεί πρόβλημα αν κάποιος επιλέξει να μην το κάνει. Η προσέγγισή του υποδηλώνει ότι θεωρεί την εκτέλεση πέναλτι σε συνθήκες αγώνα ως μία ξεχωριστή διαδικασία που δεν επηρεάζεται άμεσα από την προπόνηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko