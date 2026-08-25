Βελάθκεθ: «Η ΑΕΚ είναι δυνατή στην έδρα της, πρέπει να παίξουμε χωρίς άγχος»

Ο τεχνικός της Λέφσκι Σόφιας, Χούλιο Βελάθκεθ, στάθηκε στην ποιότητα της ΑΕΚ και στη δύναμη της έδρας της, ενόψει της ρεβάνς των play offs του Champions League. Ο Ισπανός προπονητής υπογράμμισε πως οι παίκτες του πρέπει να παίξουν χωρίς άγχος και με ψυχή για να τα καταφέρουν, καθώς διαφορετικά θα χάσουν.

Η Λέφσκι Σόφιας έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια γνωρίζοντας, σύμφωνα με τον Χούλιο Βελάθκεθ, πόσο δυνατή ομάδα είναι η ΑΕΚ στην έδρα της. Στη συνέντευξη Τύπου, ο Βελάθκεθ τόνισε ότι οι παίκτες του θα πρέπει να βγουν στο γήπεδο με ψυχή και χαρακτήρα και όχι με φόβο.

Η δύναμη της ΑΕΚ και η προσέγγιση της Λέφσκι

Ο Χούλιο Βελάθκεθ δήλωσε ότι η ομάδα του γνωρίζει την ΑΕΚ και πόσο δυνατή είναι. Πρόσθεσε πως η Λέφσκι θα αγωνιστεί με το δικό της σκεπτικό, επιδιώκοντας να επιβάλει το δικό της στυλ παιχνιδιού. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε την ανάγκη για ρεαλισμό, καθώς σε αυτό το γήπεδο ο αντίπαλος είναι δύσκολος.

Για να πετύχει η Λέφσκι, ο Βελάθκεθ υπογράμμισε ότι πρέπει να παίξει πάρα πολύ καλά, ακόμα και εξαιρετικά. Επισήμανε ότι οι παίκτες του πρέπει να καταλάβουν τι απαιτεί από αυτούς το ίδιο το ματς. Ο προπονητής εξέφρασε την τεράστια επιθυμία της ομάδας του να κάνει ένα καλό ματς και ενδεχομένως να το κερδίσει.

Η ατμόσφαιρα της Νέας Φιλαδέλφειας

Αναφερόμενος στην «καυτή» έδρα της ΑΕΚ, ο Χούλιο Βελάθκεθ σημείωσε ότι οι παίκτες πρέπει να μπορούν να αγωνίζονται υπό αυτές τις καταστάσεις. Δήλωσε ότι δεν πρέπει απλώς να παίξουν ένα ματς, αλλά να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό. Για τον ίδιο, ο ρυθμός των οπαδών αφορά κυρίως τους δημοσιογράφους και τους οπαδούς, καθώς προσωπικά, μετά την έναρξη του ματς, είναι αδιάφορο πόσοι θα είναι οι οπαδοί.

Ο προπονητής της Λέφσκι τόνισε την ανάγκη οι παίκτες να κατέχουν τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν στο παιχνίδι. Ανέφερε ότι όταν η ομάδα του παίζει στο δικό της γήπεδο μπροστά στους οπαδούς της, αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο στοιχείο. Ωστόσο, επισήμανε ότι η Λέφσκι έχει δείξει πως μπορεί να παίξει καλά και δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δείξει την ικανότητά της να συνεχίσει, καθώς το απέδειξε και πέρυσι. Η ομάδα θα προσπαθήσει να οδηγήσει το παιχνίδι εκεί που θα νιώθει άνετα, ώστε να πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα.

Προετοιμασία για πέναλτι και η ψυχολογία

Σχετικά με το αν θα προετοιμάσει την ομάδα του και για πέναλτι, ο Βελάθκεθ δήλωσε ότι αν μετά την προπόνηση προπονηθούν και σε πέναλτι, αυτό δεν κάνει κάποια διαφορά. Επεσήμανε ότι το θέμα με τα πέναλτι το αφήνει στους παίκτες.

Ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές όταν το ματς είναι επίσημο, καθώς όταν φτάνει κανείς στα πέναλτι, αλλάζει η μισή ομάδα. Τόνισε ότι σημαντικό ρόλο παίζει η ψυχική και σωματική κατάσταση των παικτών και πώς αυτή επηρεάζεται, προσθέτοντας ότι προσωπικά δεν του δίνει κάτι παραπάνω αν τους παρατηρήσει να εκτελούν πέναλτι.

Η ανάλυση του αντιπάλου

Όσον αφορά την ανάλυση της ΑΕΚ, ο Χούλιο Βελάθκεθ σημείωσε ότι η ανάλυση είναι διαφορετική και η βάση της δικής τους ανάλυσης ήταν ήδη έτοιμη. Δήλωσε ότι εστιάζουν στα στοιχεία που είδαν στο πρώτο ματς. Παρατήρησε πολύ καλά και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, αλλά το παιχνίδι εκείνο δεν ήταν τόσο μεγάλης σημασίας για τη δική του ανάλυση.

Ο προπονητής της Λέφσκι υπογράμμισε ότι πάντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλά στοιχεία. Ειδικά μετά από τέτοιου είδους παιχνίδια, μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε λάθος συμπέρασμα. Για το αυριανό ματς, ο Βελάθκεθ ανέφερε ότι τους βοήθησε το παιχνίδι που έπαιξαν μεταξύ τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta