Η ΠΑΕ Άρης απαντά για τις τιμές των εισιτηρίων και εξηγεί την πολιτική της

Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση, παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιδράσεις που προέκυψαν από τους οπαδούς της ομάδας αναφορικά με τις τιμές των εισιτηρίων. Η διοίκηση του συλλόγου εξήγησε τη στρατηγική της, υπογραμμίζοντας τις μειώσεις τιμών που προσφέρονται μέσω των εισιτηρίων διαρκείας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας για την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας, η οποία επεκτάθηκε έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Αντιδράσεις φιλάθλων και η απάντηση της ΠΑΕ

Οι τιμές των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον ΟΦΗ αποτέλεσαν το έναυσμα για αντιδράσεις από πλευράς των φίλων του Άρη. Οι αντιδράσεις αυτές οδήγησαν και στην έκδοση ανακοίνωσης από τον σύνδεσμο SUPER 3, εκφράζοντας τις ανησυχίες των οπαδών.

Σε απάντηση, η ΠΑΕ Άρης προχώρησε σε δική της ανακοίνωση, στην οποία εξηγεί την πολιτική που έχει ακολουθήσει. Στη σχετική ανακοίνωση, η ΠΑΕ υποστηρίζει ότι έχουν υπάρξει μειώσεις των τιμών για τους φιλάθλους, οι οποίες επιτυγχάνονται μέσα από την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας.

Προτεραιότητα η προσβασιμότητα στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης ξεκινά με τη δήλωση ότι «Το Κλεάνθης Βικελίδης παραμένει το σπίτι κάθε Αρειανού». Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ τονίζει πως έχει ως σταθερή προτεραιότητα να διατηρεί το γήπεδο προσβάσιμο σε κάθε φίλαθλο της ομάδας.

Βασικό μέλημα της διοίκησης είναι οι κερκίδες του γηπέδου να είναι γεμάτες με οικογένειες και νέα παιδιά. Αυτές οι κατηγορίες φιλάθλων θεωρούνται το «αύριο» και ο πιο ζωντανός πυρήνας του συλλόγου, αποτελώντας έναν σημαντικό παράγοντα για την ατμόσφαιρα και τη στήριξη της ομάδας.

Η εμπορική και κοινωνική πολιτική της ομάδας

Η εμπορική πολιτική της ομάδας για τη φετινή χρονιά εκφράστηκε με σαφήνεια μέσα από τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας. Οι τιμές αυτές διατηρήθηκαν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, με στόχο να είναι προσιτές στο ευρύ κοινό.

Η Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, αντιλαμβανόμενη πλήρως τις οικονομικές δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μέση ελληνική οικογένεια, διατήρησε σταθερές τις βασικές τιμές των εισιτηρίων. Παράλληλα, ενίσχυσε δυναμικά την κοινωνική της τιμολογιακή πολιτική, εφαρμόζοντας διάφορους τρόπους για την παροχή προνομίων.

Ειδικά προνόμια και διευκολύνσεις

Στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής, η ΠΑΕ Άρης διατήρησε τη μειωμένη τιμή για τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ), προσφέροντας παράλληλα απόλυτα δωρεάν είσοδο στους συνοδούς τους. Επιπλέον, μειώθηκε η τιμή του παιδικού εισιτηρίου στα 5 ευρώ, επεκτείνοντας αυτή την τιμή και για τη Θύρα 2, πέραν των Θυρών 1 και 3 που ίσχυε ήδη.

Ένα σημαντικό προνόμιο είναι το Οικογενειακό Προνόμιο Διαρκείας, σύμφωνα με το οποίο κάθε γονιός που είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας στις Θύρες 2, 7 και 9, μπορεί πλέον να συνοδεύει δωρεάν το πρώτο του παιδί. Για το δεύτερο παιδί της οικογένειας, η επιβάρυνση ανέρχεται σε μόλις 50 ευρώ για ολόκληρη τη χρονιά. Για τις Θύρες 1 και 3, οι τιμές διατηρήθηκαν σταθερές, δίνοντας τη δυνατότητα στον φίλαθλο να παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις, όπως το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και τα Play Off, με μέση τιμή ανά αγώνα μόλις 12,50 ευρώ.

Τέλος, η ΠΑΕ Άρης διατήρησε τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας, ανεξαρτήτως του συνολικού ποσού, με έως και έξι άτοκες δόσεις. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις αποτελούν ρητή απόφαση της Διοίκησης, με σκοπό να καταδείξει έμπρακτα στον κόσμο του Άρη ότι τον θέλει και τον χρειάζεται δίπλα στην ομάδα.

Νέα κατηγοριοποίηση στα μεμονωμένα εισιτήρια

Αναφορικά με τα μεμονωμένα εισιτήρια εισόδου ανά αγώνα, η ΠΑΕ Άρης ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από φέτος εφαρμόζεται μια νέα κατηγοριοποίηση. Οι αγώνες θα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, Tier A και Tier B, με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των οργανωτικών αναγκών του συλλόγου.

Στην κατηγορία Tier A έχουν ενταχθεί οι αγώνες με τους εξής αντιπάλους: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο.Κ. και Ηρακλής. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης και των λειτουργικών απαιτήσεων για τους αγώνες υψηλού ενδιαφέροντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta