Συλλυπητήρια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την απώλεια του Γιάννη Παλάτου

Την απώλεια του Γιάννη Παλάτου, ιδρυτικού μέλους της ΕΣΚΑΝΑ, θρηνεί ο ελληνικός αθλητισμός. Με αφορμή το δυσάρεστο γεγονός, οι ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις, εκφράζοντας τη θλίψη τους και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Ο Γιάννης Παλάτος είχε μια μακρά και σημαντική πορεία στον χώρο του μπάσκετ, υπηρετώντας το άθλημα από διάφορες θέσεις ευθύνης.

Η πορεία και η προσφορά του Γιάννη Παλάτου

Ο Γιάννης Παλάτος αναγνωρίζεται ως μια εξέχουσα μορφή για το ελληνικό μπάσκετ, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής, της γνωστής ΕΣΚΑΝΑ. Η συμβολή του στην δημιουργία αυτής της σημαντικής αθλητικής οντότητας ήταν θεμελιώδης, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη του μπάσκετ στην περιοχή.

Πέρα από την ιδρυτική του ιδιότητα, ο εκλιπών διετέλεσε και πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, υπηρετώντας τον θεσμό από την κορυφαία διοικητική θέση. Η θητεία του στην προεδρία χαρακτηρίστηκε από αφοσίωση και προσπάθεια για την προώθηση του αθλήματος. Παράλληλα, η επαγγελματική του διαδρομή περιλάμβανε και μακροχρόνια θητεία στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), όπου εργάστηκε επί σειρά ετών, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον ευρύτερο χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με επίσημη ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιάννη Παλάτου. Στην ανακοίνωση, η ομάδα του Πειραιά διατύπωσε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, αναγνωρίζοντας τη σημαντική του προσφορά στον αθλητισμό.

Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός υπογράμμισε τον ρόλο του Γιάννη Παλάτου ως ιδρυτικού μέλους της ΕΣΚΑΝΑ, καθώς και τη θητεία του ως προέδρου της Ένωσης. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πολυετή του εργασία στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, αναδεικνύοντας έτσι την ευρεία και διαρκή συμβολή του στον χώρο του μπάσκετ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

Αντίστοιχα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προέβη και αυτή σε συλλυπητήρια ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του Γιάννη Παλάτου. Η «πράσινη» ΚΑΕ μετέφερε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της παρουσίας του στον αθλητικό χώρο.

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέδειξε τις βασικές ιδιότητες του Γιάννη Παλάτου, επισημαίνοντας ότι υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επί σειρά ετών εργασία του στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, αναγνωρίζοντας έτσι την πολύπλευρη και μακροχρόνια προσφορά του στον αθλητισμό.

Η κοινή αναγνώριση της προσφοράς

Η κοινή έκδοση συλλυπητήριων ανακοινώσεων από τους δύο μεγάλους αθλητικούς συλλόγους, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR, υπογραμμίζει την αναγνώριση της σημαντικής πορείας και προσφοράς του Γιάννη Παλάτου. Αμφότερες οι ΚΑΕ αναφέρθηκαν με σαφήνεια στους βασικούς σταθμούς της διαδρομής του, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως ιδρυτικού μέλους και προέδρου της ΕΣΚΑΝΑ.

Οι ανακοινώσεις των δύο ομάδων επιβεβαίωσαν επίσης τη μακροχρόνια θητεία του Γιάννη Παλάτου στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η ταυτόχρονη αυτή αναγνώριση από τους κορυφαίους εκπροσώπους του ελληνικού μπάσκετ αποτυπώνει το μέγεθος της συμβολής του εκλιπόντος στον χώρο και την εκτίμηση που έτρεφαν για το έργο του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta