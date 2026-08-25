Μεταγραφικά: Ο Νικολακόπουλος για Πουέρτα, Αλβάρες, Βάργκας και τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό

Ο Κώστας Νικολακόπουλος, στην εκπομπή «Galacticos», αναφέρθηκε εκτενώς στα μεταγραφικά δεδομένα του Ολυμπιακού, παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις για αρκετούς ποδοσφαιριστές. Οι Πειραιώτες έχουν ανοίξει διάφορα μέτωπα στο μεταγραφικό προσκήνιο, με τον δημοσιογράφο να σκιαγραφεί την υπάρχουσα κατάσταση στις περιπτώσεις που εξετάζουν οι «ερυθρόλευκοι» για την ενίσχυση του ρόστερ τους.

Νέα προσπάθεια για τον Γκουστάβο Πουέρτα

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός έχει πραγματοποιήσει μια τρίτη, ενισχυμένη προσπάθεια για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Η προσφορά προς τη Ράσινγκ Σανταντέρ έχει αυξηθεί σημαντικά, δείχνοντας το έντονο ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον Κολομβιανό μέσο.

Ειδικότερα, η προηγούμενη, δεύτερη πρόταση που είχε καταθέσει ο Ολυμπιακός ανερχόταν στο ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα, τρίτη προσφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη σε οικονομικό ύψος, με τον ισπανικό σύλλογο να αναμένεται να απαντήσει σύντομα. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φέρεται να είναι θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στους Πειραιώτες, κάτι που είχε αναφερθεί από τον ρεπόρτερ της ομάδας πριν από μερικές ημέρες, ενισχύοντας την αισιοδοξία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Εξελίξεις για χαφ: Αλβάρες και Έσε

Στο μέτωπο των χαφ, ο Έντσον Αλβάρες εμφανίζεται να είναι πιο κοντά από όλους τους υποψήφιους μέσους στο να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Η περίπτωσή του εξελίσσεται με θετικό τρόπο για τους Πειραιώτες, καθώς οι διαπραγματεύσεις προχωρούν.

Υπάρχει, μάλιστα, ένα μικρό ενδεχόμενο να αποκτηθούν δύο χαφ από τον Ολυμπιακό, εφόσον υπάρξει αποχώρηση κάποιου από τους ήδη υπάρχοντες ποδοσφαιριστές στη συγκεκριμένη θέση, κάτι που θα δημιουργούσε χώρο στο ρόστερ. Αντίθετα, όσον αφορά τα σενάρια που αφορούν τον Έσε, ο ατζέντης του Αργεντινού χαφ δεν έχει ζητήσει κανένα ραντεβού με την πλευρά της ομάδας, ούτε έχει υπάρξει κάποια επίσημη κρούση για την πώλησή του, διαψεύδοντας τις σχετικές φήμες.

Η περίπτωση του Βάργκας

Σχετικά με τον Βάργκας, οι πληροφορίες που μεταδίδονται στην Ισπανία αναφέρουν πως ο 28χρονος εξτρέμ δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Σεβίλλης ούτε σήμερα. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει ότι η υπόθεση έχει μπει σε μία τελική ευθεία, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν πως ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην απόκτησή του, καθώς ο παίκτης φαίνεται να πιέζει για τη μετακίνησή του.

Το μέτωπο του δεξιού μπακ

Στο κομμάτι του δεξιού μπακ, η Βόλφσμπουργκ ζητά το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση του Γιοακίμ Μέλε. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει προσφορά ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ προς το παρόν, με τη διαφορά στο οικονομικό να παραμένει σημαντική.

Παράλληλα, στη λίστα των Πειραιωτών για τη συγκεκριμένη θέση περιλαμβάνεται και το όνομα του Μπελγκάλι, καθώς και ενός ακόμα δεξιού μπακ, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό. Αντίθετα, το όνομα του Βαγιαννίδη δεν έχει καμία βάση όσον αφορά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτησή του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Πωλήσεις και προχωρημένες διαπραγματεύσεις

Τέλος, όσον αφορά τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών, η Λιόν εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο για τον Γιάρεμτσουκ, δείχνοντας εκ νέου ενδιαφέρον για τον παίκτη, κάτι που ενδεχομένως να οδηγήσει σε εξελίξεις. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η προχωρημένη διαπραγμάτευση που έχει ο Ολυμπιακός με την Κρασνοντάρ για τον Ζέλσον, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και να αναμένονται οι τελικές αποφάσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta