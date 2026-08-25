Ο ΠΑΟΚ αποκτά τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς της Παρτιζάν σε ένα deal άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή μεταγραφική κίνηση, καθώς συμφώνησε με την Παρτιζάν για την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς. Ο 20χρονος χαφ, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου, αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Το deal θα ξεπεράσει τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τη μεταγραφή μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του συλλόγου.

Η συμφωνία και το κόστος της μεταγραφής

Οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, με τον ΠΑΟΚ να επενδύει ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους. Αυτή η κίνηση έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στη μεσοεπιθετική γραμμή του «δικεφάλου του Βορρά» μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Οι «ασπρόμαυροι» δούλεψαν το τελευταίο διάστημα μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση, δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος που υπήρχε για τον παίκτη από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να προχωρήσει δυναμικά σε αυτή την πολύ μεγάλη οικονομική επένδυση, εκτιμώντας ότι ο Ούγκρεσιτς μπορεί να προσφέρει άμεσα στην ομάδα. Παράλληλα, ο ποδοσφαιριστής διαθέτει σημαντική προοπτική εξέλιξης και υψηλή μεταπωλητική αξία, στοιχεία που ενισχύουν τη στρατηγική σημασία αυτής της μεταγραφής.

Το προφίλ του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς είναι ένας υψηλόσωμος ποδοσφαιριστής, με ύψος 1,88 μέτρα, και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «οκτάρι» όσο και ως «δεκάρι». Θεωρείται στη Σερβία ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ της γενιάς του και έχει ήδη φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Παρτιζάν. Αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Παρτιζάν, γεγονός που υπογραμμίζει την ποδοσφαιρική του παιδεία και την εξέλιξή του.

Ο νεαρός μέσος διαθέτει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και ένταση στο παιχνίδι του. Έχει την ικανότητα να κουβαλήσει την μπάλα από χαμηλά, να παίξει κάθετα και να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή, προσφέροντας πολλαπλές λύσεις στη μεσαία γραμμή. Αυτά τα χαρακτηριστικά τον καθιστούν έναν ολοκληρωμένο χαφ με δυνατότητες να επηρεάσει το παιχνίδι σε διάφορους τομείς.

Οι αγωνιστικές επιδόσεις του νεαρού μέσου

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Ούγκρεσιτς έχει ήδη καταγράψει 63 συμμετοχές και 13 γκολ με τη φανέλα της Παρτιζάν. Τη φετινή σεζόν, έχει ήδη 7 συμμετοχές και 2 γκολ, με 5 εμφανίσεις και 1 γκολ στο πρωτάθλημα, καθώς και 2 εμφανίσεις και 1 γκολ στα προκριματικά του Champions League. Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, σε 44 αγώνες, είχε σημειώσει 8 γκολ και είχε δώσει 4 ασίστ, αποδεικνύοντας την επιθετική του συμβολή.

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς έχει επίσης φορέσει μία φορά τη φανέλα της εθνικής Ανδρών της Σερβίας, συμμετέχοντας σε φιλικό αγώνα με την Ανδόρα τον Οκτώβριο. Αυτή η διεθνής συμμετοχή επιβεβαιώνει την αναγνώριση του ταλέντου του και σε εθνικό επίπεδο, παρά τη μικρή του ηλικία.

Το έντονο ενδιαφέρον από ευρωπαϊκούς συλλόγους

Το ενδιαφέρον γύρω από τον νεαρό αρχηγό της Παρτιζάν ήταν μεγάλο, ειδικά στην Ιταλία, όπου το όνομά του είχε απασχολήσει αρκετές ομάδες. Η Μπολόνια ήταν μία από αυτές που κινήθηκαν πιο έντονα για την απόκτησή του, με ιταλικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμη και για πρόταση που έφτανε τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, μαζί με ποσοστό μεταπώλησης. Ωστόσο, η Παρτιζάν είχε κρατήσει ψηλά τις απαιτήσεις της για το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της.

Το όνομα του Ούγκρεσιτς είχε συνδεθεί το προηγούμενο διάστημα και με άλλες ομάδες της Serie A, όπως η Αταλάντα, η Τορίνο, η Πάρμα, η Σασουόλο και η Ουντινέζε. Στη Σερβία, μάλιστα, γινόταν λόγος για ενδιαφέρον από σημαντικό αριθμό συλλόγων της ιταλικής πρώτης κατηγορίας. Επιπλέον, στις αρχές Αυγούστου, είχε εμφανιστεί και ο Παναθηναϊκός στην υπόθεση, με τον αθλητικό διευθυντή των «πράσινων», Στέφανο Κοτσόλη, να φέρεται να βρισκόταν στο Βελιγράδι για να παρακολουθήσει τον 20χρονο μέσο. Μια ευρύτερη λίστα ενδιαφερόμενων συλλόγων περιελάμβανε επίσης τη Νιούκαστλ, τη Μαρσέιγ, τη Φέγενορντ, την Κλαμπ Μπριζ, τη Μονακό, την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, τη Φράιμπουργκ και την Αϊντχόφεν, οι οποίες είχαν παρακολουθήσει την εξέλιξή του.

Η άφιξη στη Θεσσαλονίκη

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών, θα προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ, επισφραγίζοντας έτσι τη μεταγραφή του στον ελληνικό σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit