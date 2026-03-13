ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ζητά αναβολή του ντέρμπι με Άρη λόγω της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του 20χρονου οπαδού της, που σημειώθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Με μια συγκινητική ανακοίνωση, η διοίκηση του ΠΑΟΚ ζήτησε την αναβολή του προγραμματισμένου ντέρμπι με τον Άρη, υπό το βάρος αυτής της τραγικής είδησης.

Θλίψη και αγωνία

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ τονίζει ότι "καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή". Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την ανείπωτη οδύνη που βιώνουν οι φίλαθλοι της ομάδας, αλλά και η ευρύτερη κοινωνία της Θεσσαλονίκης, που έχει πληγεί από αυτή την τραγωδία.

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ζητά να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβληθεί το ντέρμπι, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία για συλλογική θλίψη και αποδοχή της απώλειας.

Αντίκτυπος στην ποδοσφαιρική κοινότητα

Η δολοφονία του 20χρονου οπαδού έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στην ποδοσφαιρική κοινότητα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δείξουν ευαισθησία και να σταθούν δίπλα στους φιλάθλους, οι οποίοι βιώνουν σπαρακτικές στιγμές.

Αυτή η απαίτηση για αναβολή δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά αναδεικνύει την ανάγκη για μια πιο ασφαλή και ανθρώπινη ατμόσφαιρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την απαραίτητη αναθεώρηση της στάσης όλων απέναντι στη βία στον αθλητισμό.

Η θλιβερή αυτή είδηση υπενθυμίζει σε όλους μας ότι ο αθλητισμός, αν και γεμάτος πάθος και αντιπαλότητες, δεν πρέπει να ξεχνά την ανθρωπιά. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την πρωτοβουλία της να ζητήσει την αναβολή του ντέρμπι, δείχνει ότι οι ανθρώπινες ζωές είναι ανώτερες από οποιαδήποτε αγωνιστική ή οικονομική επιτυχία. Η αντίδραση αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό βήμα προς μια πιο υπεύθυνη και ασφαλή ποδοσφαιρική κουλτούρα.

