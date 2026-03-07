Super League: Η ώρα της αλήθειας για την ΑΕΚ και το κυνήγι της κορυφής

Η 24η αγωνιστική φέρνει την ΑΕΚ αντιμέτωπη με την ΑΕΛ Novibet στην Allwyn Arena, σε ένα παιχνίδι όπου το τρίποντο είναι μονόδρομος για την Ένωση. Με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να ισοβαθμούν στους 53 βαθμούς, η ομάδα του Νίκολιτς (ο οποίος εκτίει ποινή κόκκινης κάρτας και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο) έχει τη χρυσή ευκαιρία να αποκτήσει πλεονέκτημα, εκμεταλλευόμενη το αυριανό ντέρμπι των «αιωνίων» στο Φάληρο.

Η ΑΕΛ του Σάββα Παντελίδη, ωστόσο, έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια με στόχο την έκπληξη, έχοντας ήδη κόψει βαθμούς από τους «κιτρινόμαυρους» στον πρώτο γύρο (1-1). Οι Θεσσαλοί βρίσκονται στην 12η θέση και κάθε βαθμός είναι πολύτιμος για την οριστική απομάκρυνση από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η κατάσταση στην ΑΕΚ: Επιστρέφει ο Μουκουντί, λευκό απουσιολόγιο για την ομάδα.

Οι απουσίες της ΑΕΛ: Εκτός μάχης ο τραυματίας Σίστο και ο τιμωρημένος Αποστολάκης.

Διαιτησία: Άρχων του αγώνα ο Πολυχρόνης, με τον Ευαγγέλου στο VAR.

Οι κυριότερες αθλητικές μεταδόσεις (Σάββατο 07/03)

12:45 – Μπάσκετ (GBL): ΑΕΚ – Προμηθέας ( ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ )

14:15 – Ποδόσφαιρο (FA Cup): Μάνσφιλντ – Άρσεναλ ( COSMOTE SPORT 3 HD )

15:00 – Ποδόσφαιρο (Super League 2): Πανιώνιος – Καλαμάτα ( Action 24 )

15:00 – Μπάσκετ Γυναικών (Play-offs): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός ( ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ )

17:00 – Ποδόσφαιρο (Super League): Άρης – Ατρόμητος ( Novasports 2HD )

18:00 – Ποδόσφαιρο (Super League): ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet ( COSMOTE SPORT 1 HD )

19:30 – Ποδόσφαιρο (La Liga): Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ ( Novasports 1HD )

19:45 – Ποδόσφαιρο (FA Cup): Ρέξαμ – Τσέλσι ( COSMOTE SPORT 3 HD )

21:00 – Τένις (Indian Wells): Μαρία Σάκκαρη – Λίλι Τάγκερ ( Novasports 6HD )

21:00 – Βόλεϊ Γυναικών (Τελικός Κυπέλλου): Α. Ο. Θήρας – Πανιώνιος ΓΣΣ ( ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ )

22:00 – Ποδόσφαιρο (FA Cup): Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι ( COSMOTE SPORT 1 HD )

22:00 – Ποδόσφαιρο (La Liga): Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα (Novasports 1HD)

Τι άλλο πρέπει να προσέξετε σήμερα

Εκτός από το κρίσιμο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Indian Wells, όπου η Μαρία Σάκκαρη ξεκινά τις υποχρεώσεις της αργά το βράδυ. Επίσης, ο μεγάλος τελικός στο Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών ανάμεσα στον Α.Ο. Θήρας και τον Πανιώνιο αναμένεται να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις στις 21:00.

