«Πόλεμος» αιωνίων: Επίσημη καταγγελία του Παναθηναϊκού στη EuroLeague κατά Μπαρτζώκα

Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται οι δύο «αιώνιοι» του ελληνικού μπάσκετ, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να περνά στην αντεπίθεση. Οι «πράσινοι» κατέθεσαν επίσημη καταγγελία στη EuroLeague κατά του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για τη συμπεριφορά του και τις δηλώσεις του μετά τον αγώνα στο Ντουμπάι.

Στον αθλητικό δικαστή ο «φάκελος Μπαρτζώκα»
Ο Παναθηναϊκός απέστειλε πλήρη φάκελο στη διοργανώτρια αρχή, ο οποίος περιλαμβάνει υλικό από το επεισόδιο στο Ντουμπάι αλλά και τις δηλώσεις που έγιναν την ημέρα που ο σύλλογος γιόρταζε τα 118α γενέθλιά του.

Νομικές ενέργειες: Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ, αυτή είναι μόνο η πρώτη κίνηση, καθώς προαναγγέλλονται περαιτέρω νομικές ενέργειες.
Η κρίση της EuroLeague: Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του αθλητικού δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει αν οι ενέργειες του Έλληνα τεχνικού συνιστούν παράπτωμα που επισύρει ποινή.

Η κίνηση αυτή δυναμιτίζει το κλίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες, μεταφέροντας την κόντρα από το παρκέ στις αίθουσες των αθλητικών οργάνων.

