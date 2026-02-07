Αθλητικές Μεταδόσεις (7/2): Πού θα δείτε την Εθνική στο Davis Cup και τη Super League

Πλούσιο είναι το αθλητικό μενού για το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, με τα βλέμματα να στρέφονται στις κρίσιμες αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας στο Davis Cup, αλλά και στη δράση στα γήπεδα της Stoiximan Super League και της Basket League.

Davis Cup: Η μάχη του Τσιτσιπά με το Μεξικό

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται το Μεξικό στις εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do για τα πλέι οφ του World Group 1.

  • 17:00: Στέφανος Σακελλαρίδης vs Rodrigo Pacheco Méndez

  • Στη συνέχεια: Στέφανος Τσιτσιπάς vs Alan Magadan

  • Κανάλι: COSMOTE SPORT 6 HD

Super League & Basket League

Η εγχώρια δράση συνεχίζεται με σημαντικά παιχνίδια:

  • Super League: ΑΕΛ – Παναιτωλικός (17:00), Αστέρας Aktor – Βόλος (18:00) και Κηφισιά – Ατρόμητος (20:00).

  • GBL (Basket): Κολοσσός – ΠΑΟΚ (15:45), Πανιώνιος – Μύκονος (16:00) και ΑΕΚ – Μαρούσι (18:00).

Διεθνή Ντέρμπι

Για τους λάτρεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ξεχωρίζει το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ (14:30) και το Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα (17:15).

Διαβάστε ακόμα:

