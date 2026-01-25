Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0: «Κόλλησε» στο Περιστέρι το τριφύλλι – Ήρωας ο Λαφόν

Κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ, έμεινε στη λευκή ισοπαλία με τον Ατρόμητο. Η μεγάλη απόκρουση του Λαφόν στο 13’ κράτησε τον βαθμό. Στο -9 από την τετράδα και τον Λεβαδειακό οι «πράσινοι».

Σε μια βραδιά που ο Παναθηναϊκός ήθελε τη νίκη για να πλησιάσει τις προνομιούχες θέσεις, η εμφάνισή του στο Περιστέρι ήταν απογοητευτική. Το τελικό 0-0 με τον Ατρόμητο αφήνει το «τριφύλλι» στην 5η θέση, σε απόσταση ασφαλείας (-9) από τον Λεβαδειακό, σε ένα παιχνίδι που αν δεν υπήρχε ο Λαφόν, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα.

Ο Λαφόν κράτησε το «μηδέν»

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, καθώς μόλις στο 11' ο Μπάκου κέρδισε πέναλτι. Ο Μίχορλ ανέλαβε την εκτέλεση στο 13', όμως ο Λαφόν έπεσε σωστά και απέκρουσε, κρατώντας ζωντανό τον Παναθηναϊκό.

Άκαρπη υπεροχή και χαμένες ευκαιρίες

Παρά τις αλλαγές του Μπενίτεθ στο ημίχρονο (είσοδος Τσιριβέγια και Ρενάτο Σάντσες), ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να γίνει ουσιαστικά απειλητικός. Η μεγαλύτερη στιγμή χάθηκε στο 62' με την κεφαλιά του Τεττέη που πέρασε άουτ, ενώ ο Ατρόμητος απείλησε στο τέλος με τον Τσούμπερ.

Οι συνθέσεις:

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Ούρονεν, Μουντές, Τσακμάκης, Μανσούρ, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μπάκου, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Τσαντίλας.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας, Τουμπά, Ίνγκασον, Σιώπης, Μπακασέτας, Μπόκος, Ζαρουρί, Πάντοβιτς, Τεττέη.

