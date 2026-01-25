Ιστορικός θρίαμβος στο Βελιγράδι για την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου. Η Ελλάδα «πάτησε» τη Settebello και ανέβηκε στο βάθρο της Ευρώπης. Πρώτος σκόρερ του τουρνουά ο απίθανος Αργυρόπουλος.

Η Εθνική Πόλο Ανδρών απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί ανήκει στην παγκόσμια ελίτ. Με μια εμφάνιση που άγγιξε το τέλειο, η Ελλάδα συνέτριψε την Ιταλία με 12-5 στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι, κατακτώντας πανάξια το χάλκινο μετάλλιο και προσθέτοντας ακόμα ένα παράσημο στην πλούσια συλλογή της.

Παράσταση για έναν ρόλο

Από το πρώτο οκτάλεπτο, οι διεθνείς μας έδειξαν τις διαθέσεις τους. Με τους Γκιουβέτση, Κάκαρη και τον «κανονιέρη» Αργυρόπουλο σε τρομερή μέρα, η Εθνική προηγήθηκε με 0-4, αφήνοντας τους Ιταλούς να αναρωτιούνται τι τους χτύπησε.

Άμυνα από μπετόν: Ο Μάνος Ζερδεβάς ήταν για άλλη μια φορά «κέρβερος» κάτω από τα δοκάρια, σταματώντας σχεδόν κάθε προσπάθεια της Ιταλίας.

Επιθετικό κρεσέντο: Το ημίχρονο έκλεισε στο εντυπωσιακό 2-7, ενώ η διαφορά έφτασε μέχρι και το +7 (5-12) στην τελευταία περίοδο.



Πρώτος σκόρερ της Ευρώπης ο Αργυρόπουλος

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος πέτυχε 4 γκολ στον μικρό τελικό, φτάνοντας τα 26 συνολικά στο τουρνουά και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, σφραγίζοντας την προσωπική του κυριαρχία στις πισίνες του Βελιγραδίου.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-3, 1-3, 1-2 Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 2, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Διαβάστε ακόμα: Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός – Βόλος και το Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ – Όλο το πρόγραμμα του Σαββάτου