Για τη μεγάλη του νίκη στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος kickboxing στη Σερβία, αλλά και για τη βίαιη επίθεση που ακολούθησε, μίλησε το πρωί της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Έλληνας αθλητής Γιάννης Τσουκαλάς.

Όπως περιέγραψε, μετά το νοκ άουτ επί του Σέρβου Βαχίτ Κιτσάρα, περίπου 100 άτομα επιτέθηκαν εναντίον του, αδυνατώντας –όπως είπε– να διαχειριστούν το αποτέλεσμα του αγώνα.

«Έγινα viral για τους λάθος λόγους»

«Δόξα τω Θεώ τέλειωσε όλη αυτή η ιστορία. Δυστυχώς έγινα γνωστός και “viral” για τους λάθος λόγους. Παρ’ όλα αυτά, αφού γυρίσαμε όλοι ασφαλείς, αυτό μου αρκεί για αρχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς τόνισε πως πρόκειται για μια διάκριση που κυνηγούσε εδώ και χρόνια, σημειώνοντας ότι τη συγκεκριμένη ζώνη είχαν διεκδικήσει και σπουδαία ονόματα του kickboxing, ανάμεσά τους και ο Μιχάλης Ζαμπίδης, στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του πριν από δέκα χρόνια.

«Δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα»

Ο ίδιος περιέγραψε αναλυτικά όσα συνέβησαν μέσα και έξω από το ρινγκ:

«Δεν περίμεναν ότι θα κερδίσω. Δεν περίμεναν αυτό το αποτέλεσμα με τίποτα και εκεί έχασαν την ψυχραιμία τους. Εμείς είχαμε δουλέψει πάρα πολύ γι’ αυτό. Από την αρχή ήμουν επιβλητικός, έδειξα την ανωτερότητά μου στο ρινγκ».

Όπως εξήγησε, στον τρίτο γύρο, όπου και πέτυχε το νοκ άουτ, άρχισαν να μπαίνουν άτομα μέσα στο ρινγκ, ενώ στη συνέχεια ένα μέρος της κερκίδας κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του. «Έκανα νόημα να με κατεβάσουν και έσκυψα για να δείξω σεβασμό, όπως κάνω πάντα είτε κερδίζω είτε χάνω», ανέφερε.

«Έγιναν όλα τόσο γρήγορα»

Απαντώντας στο αν φοβήθηκε για τη ζωή του, ο αθλητής δήλωσε:

«Έγιναν όλα τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβα να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει. Μετά κατάλαβα πόσο σοβαρό ήταν. Έπεσα κάτω και με κλωτσούσαν, δεν ξέρω αν ήταν 20, 30 ή και 70 άτομα».

Όπως είπε, οι ποινές έχουν ήδη επιβληθεί από την Ομοσπονδία, ενώ έχουν γίνει και πολλές συλλήψεις, με τον ίδιο να εξετάζει τις επόμενες κινήσεις του σε νομικό επίπεδο.

«Πρωτόγνωρο και μεμονωμένο περιστατικό»

Ο Γιάννης Τσουκαλάς χαρακτήρισε το συμβάν πρωτόγνωρο για το άθλημα, τονίζοντας πως ο αθλητισμός πρεσβεύει αξίες και πειθαρχία.

«Ο σεβασμός πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Παίζουμε σε πλαίσιο κανόνων και οφείλουμε να τους τηρούμε», ανέφερε κλείνοντας.

