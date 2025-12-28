Στιγμές έντονης ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν, όταν ο τερματοφύλακας της Ισημερινής Γουινέας κατέρρευσε αιφνιδιαστικά στον αγωνιστικό χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 35ο λεπτό του αγώνα, με τον Χεσούς Οβόνο να πέφτει στο χορτάρι χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκρουση ή εμφανής τραυματισμός. Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων «πάγωσαν», αντιλαμβανόμενοι αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η αντίδραση των ιατρικών επιτελείων ήταν άμεση και καθοριστική. Οι γιατροί έσπευσαν στον αγωνιστικό χώρο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, με τον γκολκίπερ να ανακτά τις αισθήσεις του λίγα λεπτά αργότερα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν προέκυψε ένδειξη σοβαρού τραυματισμού, γεγονός που έφερε ανακούφιση σε συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους.

Ο αγώνας διεκόπη προσωρινά, μέχρι να διασφαλιστεί ότι η κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή ήταν σταθερή. Το περιστατικό υπενθύμισε για ακόμη μία φορά τη σημασία της ετοιμότητας των ιατρικών ομάδων σε μεγάλες διοργανώσεις, αλλά και το πόσο απρόβλεπτα μπορούν να εξελιχθούν τέτοιες στιγμές στον αθλητισμό.

Διαβάστε ακόμα: Τουρκία: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Σαντετίν Σαράν