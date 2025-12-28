Βαρύ πένθος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του ο τερματοφύλακας Βελισσάριος Ζαφειρούλης μετά από τροχαίο

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου η απώλεια του 18χρονου τερματοφύλακα Βελισσάριου Ζαφειρούλη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Ο νεαρός αθλητής, που φορούσε τη φανέλα της ΑΕ Ηρακλείου, έδωσε σκληρή μάχη για τη ζωή του νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο ο οργανισμός του δεν άντεξε. Το πρωί του Σαββάτου (27/12/2025) η καρδιά του σταμάτησε, σκορπίζοντας ανείπωτη οδύνη στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 18χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και την αγωνία όσων βρέθηκαν στο πλευρό του, τα βαριά τραύματα αποδείχθηκαν μοιραία.

Ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης αγωνιζόταν στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣΑ και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων. Η ΑΕ Ηρακλείου τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση, κάνοντας λόγο για ένα παιδί με ήθος, αξιοπρέπεια και μόνιμο χαμόγελο, στοιχεία που –όπως τονίζεται– θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη όλων.

Το τραγικό νέο προκάλεσε κύμα συλλυπητηρίων από ομάδες, αθλητές και ανθρώπους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αλλά και από την τοπική κοινωνία, που μιλά για έναν άδικο και πρόωρο χαμό, αφήνοντας πίσω του ανείπωτο πόνο και ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

