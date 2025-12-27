Μιχάλης Ζαμπίδης: Ο Iron Mike ξανά στα ρινγκ – Η ανακοίνωση του

Με τη φράση «ο θρύλος ξυπνά», ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του στα ρινγκ, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην ενεργό δράση.

Ο 45χρονος πλέον Mike Zambidis, που για πολλούς θεωρείται ο απόλυτος θρύλος (GOAT) της ελληνικής μαχητικής σκηνής, ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λιτή αλλά ηχηρή λέξη «Comeback», γνωστοποιώντας την πρόθεσή του να επιστρέψει. Το μήνυμα ολοκληρώθηκε με το αινιγματικό «…μείνετε συντονισμένοι…», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περισσότερες αποκαλύψεις το επόμενο διάστημα.

Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεση αίσθηση στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων, με χιλιάδες φίλους του αθλήματος να σχολιάζουν και να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά ονόματα του kickboxing.

Η τελευταία του εμφάνιση και το «γεμάτο» παλμαρέ

Υπενθυμίζεται ότι ο «Iron Mike» αγωνίστηκε τελευταία φορά στο kickboxing το 2015, σε αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου επικράτησε του Αυστραλού Στιβ Μόξον, μέσα σε αποθέωση από το ελληνικό κοινό.

Αργότερα, το 2019, δοκίμασε τις δυνάμεις του και στην πυγμαχία, αγωνιζόμενος στη Γερμανία, καταγράφοντας ακόμη μία νίκη στο πλούσιο αγωνιστικό του βιογραφικό.

Τι μένει να φανεί

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή του, ούτε για το αν πρόκειται για έναν αγώνα-εμφάνιση ή για κάτι πιο μόνιμο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ανακοίνωση του Ζαμπίδη έχει ήδη ανεβάσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

