Συναγερμός στον Παναθηναϊκό: Γρίπη Α «χτύπησε» την ομάδα – Ζητήθηκε αναβολή του αγώνα με το Μαρούσι

Σοβαρό πρόβλημα έχει προκύψει στον μπασκετικό Παναθηναϊκός, καθώς εκτεταμένη έξαρση γρίπης Α έχει θέσει εκτός δράσης μεγάλο μέρος του ρόστερ και του επιτελείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οκτώ παίκτες της ομάδας καθώς και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου διαγνώστηκαν με γρίπη Α, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να αγωνιστούν στο προγραμματισμένο παιχνίδι του Σαββάτου (27/12) απέναντι στο Μαρούσι για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η διοίκηση της ΚΑΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα αναβολής προς τη διοργανώτρια αρχή, επικαλούμενη λόγους υγείας και την αδυναμία συγκρότησης ανταγωνιστικής αποστολής. Η τελική απόφαση αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες.

Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει δεκτό, ο αγώνας θα μετατεθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία, καθώς το πρόγραμμα των «πρασίνων» είναι ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο. Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου ακολουθεί κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακός στο πλαίσιο της EuroLeague, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη τη διεξαγωγή του αγώνα με το Μαρούσι τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς.

Πλέον, άπαντες στον Παναθηναϊκό περιμένουν την επίσημη τοποθέτηση της Λίγκας, με την υγεία παικτών και επιτελείου να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

