Θλίψη στον βραζιλιάνικο αθλητισμό: Πέθανε στα 18 της η πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής Ιζαμπέλ Μαρσινάκ

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τον χώρο του αθλητισμού στη Βραζιλία, μετά τον θάνατο της 18χρονης Ιζαμπέλ Μαρσινάκ, πρωταθλήτριας ρυθμικής γυμναστικής νέων το 2021. Η νεαρή αθλήτρια άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη (25/12/2025), έπειτα από γενναία μάχη με το λέμφωμα Χότζκιν.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε η Ομοσπονδία Γυμναστικής Παρανά, αναφέροντας ότι η Μαρσινάκ έπασχε από τον συγκεκριμένο τύπο καρκίνου που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα. Η απώλειά της προκάλεσε κύμα συγκίνησης τόσο στην αθλητική κοινότητα όσο και στον κόσμο της ρυθμικής γυμναστικής.

 

Η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη (25/12/2025) στην Αραουκάρια, την πόλη καταγωγής της, η οποία βρίσκεται στη μητροπολιτική περιοχή της Κουριτίμπα. Εκεί θα πραγματοποιηθεί και η ταφή της, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων του αθλητισμού που θέλησαν να πουν το τελευταίο αντίο.

Η Ιζαμπέλ Μαρσινάκ θεωρούνταν ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα της βραζιλιάνικης ρυθμικής γυμναστικής, με διακρίσεις από πολύ νεαρή ηλικία. Ο πρόωρος χαμός της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό και υπενθυμίζει τη σκληρότητα της ασθένειας, αλλά και το αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος ακόμη και σε τόσο μικρή ηλικία.

