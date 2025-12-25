# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Έκρηξη σε σπίτι διαιτητή την παραμονή των Χριστουγέννων στη Λεμεσό

Αναστάτωση προκλήθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων στη Λεμεσός, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη βεράντα οικίας 36χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένοικος φέρεται να είναι διαιτητής ποδοσφαίρου σε μικρές κατηγορίες. Από την έκρηξη δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές, κυρίως στη γυάλινη περίφραξη της βεράντας και σε αντικείμενα που βρίσκονταν στον χώρο.

Όπως προκύπτει από την έκθεση του πυροτεχνουργού που μετέβη στο σημείο, η έκρηξη οφείλεται σε εκρηκτικό μηχανισμό χαμηλής ισχύος.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, το οποίο έχει ξεκινήσει έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού και τον εντοπισμό των δραστών.

