Λεσόρ: «Δεν περιμένω τον Άγιο Βασίλη – Πιστεύω στον Θεό και ελπίζω να έρθει σύντομα η ανταμοιβή»

Με λόγια ειλικρίνειας και έντονο συναισθηματικό φορτίο μίλησε ο Ματίας Λεσόρ για την περίοδο που διανύει μακριά από τα παρκέ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που τον κρατά εκτός δράσης εδώ και μήνες. Ο σέντερ του Παναθηναϊκός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Playmakers της Novasports, περιγράφοντας πώς βιώνει τα παιχνίδια της ομάδας του εκτός γηπέδου.

«Η φωνή στα αποδυτήρια»

Ο Γάλλος ψηλός τόνισε ότι, παρότι δεν μπορεί να βοηθήσει αγωνιστικά, προσπαθεί να είναι παρών με άλλους τρόπους.

«Δεν μπορώ να είμαι στο παρκέ, αλλά προσπαθώ να είμαι η φωνή στα αποδυτήρια και στην πλάγια γραμμή. Να δίνω συμβουλές, γιατί πολλές φορές απ’ έξω βλέπεις πράγματα που δεν φαίνονται μέσα στο παιχνίδι», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητά του είναι η ομάδα.

Όπως εξήγησε, η απουσία του από τη δράση δεν τον οδηγεί στη μιζέρια, αλλά σε μια συνειδητή προσπάθεια στήριξης των συμπαικτών του. «Θέλω απλώς να κερδίζει η ομάδα. Αν αυτό συμβαίνει χωρίς εμένα στο παρκέ, παραμένω χαρούμενος για εκείνους», σημείωσε.

Τα συναισθήματα βλέποντας τα μεγάλα ματς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιχνίδια υψηλής έντασης, όπως εκείνο απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, παραδεχόμενος ότι του λείπουν έντονα. «Μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου μέσα στο ματς. Αυτά τα παιχνίδια, με ένταση, trash talk και εχθρική έδρα, είναι αυτά που αγαπώ περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχα συναισθήματα περιμένει να του προκαλέσει και το επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο χαρακτήρισε «σκυλομαχία». «Είναι αγώνες ζωής και θανάτου. Πρέπει να είσαι έτοιμος να ματώσεις στο παρκέ. Αυτός είμαι εγώ και αυτά τα παιχνίδια λατρεύω», τόνισε.

«Δεν πιστεύω στον Άγιο Βασίλη»

Κλείνοντας, ο Λεσόρ μίλησε ανοιχτά για την πίστη του, σε μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της συνέντευξης.

«Δεν πιστεύω στον Άγιο Βασίλη πια, αλλά πιστεύω στον Θεό. Προσεύχομαι κάθε μέρα. Με βοηθάει να αντέξω αυτή τη δύσκολη περίοδο, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, αντλεί δύναμη από την οικογένειά του, τους ανθρώπους γύρω του και την πίστη του, εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλη αυτή η δοκιμασία θα έχει σύντομα θετική κατάληξη. «Πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στον Θεό και εύχομαι να ανταμειφθώ σύντομα», κατέληξε.

Η τοποθέτησή του αποτυπώνει όχι μόνο τη δυσκολία της αποχής από την ενεργό δράση, αλλά και τη νοοτροπία ηγέτη που προσπαθεί να στηρίξει την ομάδα του ακόμη και μακριά από το παρκέ.

