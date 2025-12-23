ΠΑΟΚ: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της χριστουγεννιάτικης ταινίας με Σκιαδαρέση, Μαυρόπουλο και… παππού Τάισον

Στο εορταστικό κλίμα των ημερών μπαίνει και φέτος ο ΠΑΟΚ, παρουσιάζοντας τη νέα του χριστουγεννιάτικη ταινία. Η ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ, αποκαλύπτοντας ένα ιδιαίτερο καστ και μια ιστορία με χιούμορ, συναίσθημα και ξεκάθαρες «ασπρόμαυρες» αναφορές.

Στην ταινία συμμετέχουν η Μαρία Σκιαδαρέση και ο Δημήτρης Μαυρόπουλος, ενώ ξεχωριστή παρουσία αποτελεί ο… «παππούς Τάισον», ένας ρόλος-έκπληξη που παραπέμπει με χιουμοριστικό τρόπο στον αγαπημένο άσο του Δικεφάλου, Τάισον.

Γιορτινό concept με άρωμα Τούμπας

Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, η χριστουγεννιάτικη παραγωγή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνδυάζει κινηματογραφική αισθητική με αναφορές στην οικογένεια, τη μνήμη και τη συλλογική ταυτότητα του συλλόγου. Το τρέιλερ δίνει μια πρώτη γεύση από την πλοκή, αφήνοντας υποσχέσεις για στιγμές συγκίνησης αλλά και γέλιου.

Η επιλογή γνωστών ηθοποιών, σε συνδυασμό με το ποδοσφαιρικό στοιχείο και τις χριστουγεννιάτικες αναφορές, δείχνει πως ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να επενδύει σε πρωτότυπο περιεχόμενο που απευθύνεται όχι μόνο στους φιλάθλους του, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Η πλήρης ταινία αναμένεται να δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα, αποτελώντας ακόμη ένα ξεχωριστό «δώρο» της ασπρόμαυρης ΠΑΕ προς τον κόσμο της ενόψει των γιορτών.

