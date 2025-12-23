Βαρύ πλήγμα για την Καλαμάτα: Αφαίρεση άδειας στη Super League 2 και πρόστιμο από την ΕΠΟ

Σοβαρές εξελίξεις προκύπτουν για την Καλαμάτα, καθώς η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την ανάκληση της άδειας συμμετοχής της ομάδας στο πρωτάθλημα της Super League 2, συνοδεύοντας την απόφαση με χρηματικό πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ.

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την τιμωρία που είχε επιβάλει η FIFA, η οποία είχε απαγορεύσει στην ΠΑΕ Καλαμάτα την πραγματοποίηση μεταγραφών, όχι μόνο για την προσεχή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου αλλά και για τις επόμενες τρεις.

Από πρωτοπόρος… σε περιπέτειες

Η «Μαύρη Θύελλα», που αυτή την περίοδο βρίσκεται στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου και διεκδικεί με αξιώσεις την άνοδο στη Stoiximan Super League, βλέπει τον αγωνιστικό της σχεδιασμό να τίθεται εν αμφιβόλω, καθώς τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα συσσωρεύονται.

Η ανάκληση της άδειας συμμετοχής δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο για την ίδια την ομάδα όσο και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, την ώρα που οι φίλαθλοι παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις.

Η επίσημη απόφαση της ΕΠΟ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΟ, το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Δεκεμβρίου 2025, εξέτασε τον φάκελο της ΠΑΕ «Π.Σ. Η Καλαμάτα 2019 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» και αποφάσισε την ανάκληση της άδειας συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Super League 2 για τη σεζόν 2025-2026.

Παράλληλα, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ συνολικό χρηματικό πρόστιμο 15.000 ευρώ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο σύλλογος.

Οι επόμενες κινήσεις της διοίκησης της Καλαμάτας αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνουν τόσο τη φετινή πορεία της ομάδας όσο και το μέλλον της σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο.

Διαβάστε ακόμα: Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής 97-82: Νίκη με υπογραφή Σορτς και Χολμς