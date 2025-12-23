# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Βαρύ πλήγμα για την Καλαμάτα: Αφαίρεση άδειας στη Super League 2 και πρόστιμο από την ΕΠΟ

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 27 άτομα
Βαρύ πλήγμα για την Καλαμάτα: Αφαίρεση άδειας στη Super League 2 και πρόστιμο από την ΕΠΟ

Σοβαρές εξελίξεις προκύπτουν για την Καλαμάτα, καθώς η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την ανάκληση της άδειας συμμετοχής της ομάδας στο πρωτάθλημα της Super League 2, συνοδεύοντας την απόφαση με χρηματικό πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ.

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την τιμωρία που είχε επιβάλει η FIFA, η οποία είχε απαγορεύσει στην ΠΑΕ Καλαμάτα την πραγματοποίηση μεταγραφών, όχι μόνο για την προσεχή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου αλλά και για τις επόμενες τρεις.

Από πρωτοπόρος… σε περιπέτειες
Η «Μαύρη Θύελλα», που αυτή την περίοδο βρίσκεται στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου και διεκδικεί με αξιώσεις την άνοδο στη Stoiximan Super League, βλέπει τον αγωνιστικό της σχεδιασμό να τίθεται εν αμφιβόλω, καθώς τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα συσσωρεύονται.

Η ανάκληση της άδειας συμμετοχής δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο για την ίδια την ομάδα όσο και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, την ώρα που οι φίλαθλοι παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις.

Η επίσημη απόφαση της ΕΠΟ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΟ, το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Δεκεμβρίου 2025, εξέτασε τον φάκελο της ΠΑΕ «Π.Σ. Η Καλαμάτα 2019 Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» και αποφάσισε την ανάκληση της άδειας συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Super League 2 για τη σεζόν 2025-2026.

Παράλληλα, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ συνολικό χρηματικό πρόστιμο 15.000 ευρώ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο σύλλογος.

Οι επόμενες κινήσεις της διοίκησης της Καλαμάτας αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνουν τόσο τη φετινή πορεία της ομάδας όσο και το μέλλον της σε αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο.

Διαβάστε ακόμα: Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής 97-82: Νίκη με υπογραφή Σορτς και Χολμς

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Συναγερμός στον Ηλεκτρικό: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση στις ράγες στα Κάτω Πατήσια – Ποιοι σταθμοί έκλεισαν
Κοινωνία

Συναγερμός στον Ηλεκτρικό: Νεκρός άνδρας μετά από πτώση στις ράγες στα Κάτω Πατήσια – Ποιοι σταθμοί έκλεισαν

Οργισμένη παρέμβαση Κωνσταντάρα για την απόλυση Παπαδόπουλου: «Το μήνυμα είναι σαφές – μην μιλάτε»
ShowBiz

Οργισμένη παρέμβαση Κωνσταντάρα για την απόλυση Παπαδόπουλου: «Το μήνυμα είναι σαφές – μην μιλάτε»

Θρίλερ με τον θάνατο βρέφους 5 μηνών στην Αττική: Οργισμένη η γιαγιά δείχνει τον πατέρα
Κοινωνία

Θρίλερ με τον θάνατο βρέφους 5 μηνών στην Αττική: Οργισμένη η γιαγιά δείχνει τον πατέρα

Λιάγκας και Αρναούτογλου στο ίδιο πλατό μετά από 10 χρόνια – Τα πειράγματα και το «υποχρεωτικό» ραντεβού
Media

Λιάγκας και Αρναούτογλου στο ίδιο πλατό μετά από 10 χρόνια – Τα πειράγματα και το «υποχρεωτικό» ραντεβού

Θανατηφόρο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στις Σέρρες: 50χρονος σκοτώθηκε μετά από παράσυρση αυτοκινήτου
Κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στις Σέρρες: 50χρονος σκοτώθηκε μετά από παράσυρση αυτοκινήτου