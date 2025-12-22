Στην κορυφή του ελληνικού αθλητισμού ο Εμμανουήλ Καραλής – Όλοι οι νικητές των βραβείων ΠΣΑΤ 2025

Την κορυφαία ατομική διάκριση στον ελληνικό αθλητισμό για το 2025 κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος αναδείχθηκε Αθλητής της Χρονιάς από την ψηφοφορία των μελών του Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου.

Ο Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ βρέθηκε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, αφήνοντας πίσω του τον Γιάννης Αντετοκούνμπο και τον Στέφανο Ντούσκο, οι οποίοι συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα. Η διάκριση αυτή επισφραγίζει μια ακόμη εξαιρετική χρονιά για τον Καραλή, που συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό στίβο.

Οι υπόλοιπες κορυφές των βραβείων ΠΣΑΤ

Στις υπόλοιπες κατηγορίες της ετήσιας γιορτής των αθλητικών συντακτών, τα βραβεία κατέληξαν σε αθλητές, προπονητές και ομάδες που ξεχώρισαν σε διεθνές επίπεδο:

Καλύτερος προπονητής: Χάρης Παυλίδης, για την ιστορική κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος από την εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών. Στην πρώτη τριάδα βρέθηκαν επίσης οι Θοδωρής Βλάχος και Βασίλης Σπανούλης.

Καλύτερη αθλήτρια: Ελευθερία Πλευρίτου, παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική ομάδα. Την τριάδα συμπλήρωσαν οι Βασιλική Πλευρίτου και Μαρία Πρεβολαράκη.

Καλύτερη ομάδα: Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών, μετά την παγκόσμια κορυφή του 2025. Υποψήφιες ήταν επίσης η Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών και η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών.

Καλύτερος αθλητής με αναπηρία: Νάσος Γκαβέλας (στίβος). Στην τριάδα βρέθηκαν ο Παύλος Λιότσος και ο Αντώνης Τσαπατάκης.

Καλύτερη αθλήτρια με αναπηρία: Δήμητρα Κοροκίδα, με τις Ελένη Νέστορα και Λήδα Μαρία Μανθοπούλου να ακολουθούν.

Καλύτερη ομάδα αθλητών με αναπηρία: Εθνική ομάδα Κωφών μπάσκετ ανδρών.

Η φετινή απονομή των βραβείων ΠΣΑΤ ανέδειξε τη δυναμική παρουσία του ελληνικού αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα, με επιτυχίες που ξεπερνούν τα σύνορα και επιβεβαιώνουν τη συνεχή πρόοδο αθλητών και ομάδων.

Διαβάστε ακόμα: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην Τούμπα, ΑΕΚ – ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια: Κυριακή-φωτιά στη Super League