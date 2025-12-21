Μπενίτεθ μετά την ήττα στην Τούμπα: Υπάρχει χάσμα με τους μεγάλους – Ενίσχυση τον Ιανουάριο για τον Παναθηναϊκό

Στην ανάγκη βελτίωσης του Παναθηναϊκός και στις κινήσεις που πρέπει να γίνουν στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου στάθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, μετά την ήττα με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν προβληματική εικόνα και γνώρισαν μια ήττα που, όπως παραδέχθηκε και ο Ισπανός τεχνικός, θα μπορούσε να έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

«Ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενίσχυσης από τον Ιανουάριο και στην επιστροφή των τραυματιών, ο Μπενίτεθ τόνισε:

«Πρέπει να δούμε πότε θα επιστρέψουν οι τραυματίες, όπως ο Πελίστρι, ο Σάντσες και ο Κυριακόπουλος. Αν γυρίσουν νωρίτερα, ίσως αλλάξει η προσέγγισή μας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο μεταγραφικό παράθυρο για να βελτιώσουμε την ομάδα».

Η εικόνα του αγώνα

Για την εξέλιξη της αναμέτρησης, ο προπονητής του Παναθηναϊκού υπογράμμισε:

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν ανταγωνιστικοί. Το δεύτερο γκολ έκανε τη διαφορά. Μετά αναγκαστήκαμε να ανοιχτούμε, ο αντίπαλος βρήκε χώρους και με παίκτες δυνατούς στο ένας εναντίον ενός μας δημιούργησε προβλήματα».

«Υπάρχει ακόμη απόσταση»

Ο Μπενίτεθ αναφέρθηκε ξεκάθαρα και στη διαφορά του Παναθηναϊκού από τους βασικούς ανταγωνιστές του:

«Πριν έρθω, ξέραμε ότι υπάρχει απόσταση από ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Αυτός ήταν και ένας λόγος που ήρθαμε. Το κενό δεν καλύπτεται εύκολα, ειδικά με συνεχόμενα παιχνίδια και τραυματισμούς. Πρέπει πρώτα να βελτιωθούμε με τους παίκτες που έχουμε και μετά να φέρουμε ποδοσφαιριστές που θα μας δώσουν κάτι νέο».

Ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη διοίκηση και τον πρόεδρο του συλλόγου, με στόχο να γίνουν οι σωστές κινήσεις τον Ιανουάριο, ώστε ο Παναθηναϊκός να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικός στη συνέχεια της σεζόν.

