Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια των play off και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Ολοκληρώθηκε η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και «κλείδωσαν» τα ζευγάρια των play off, καθώς και όλες οι διασταυρώσεις έως τον τελικό, που θα διεξαχθεί 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ.

Μορφή διοργάνωσης

Play off (θέσεις 5–12): μονοί αγώνες, έδρα η ομάδα με την υψηλότερη θέση. Σε ισοπαλία, απευθείας πέναλτι (χωρίς παράταση).

Προημιτελικοί: μονοί αγώνες στις έδρες της πρώτης 4άδας, επίσης χωρίς παράταση.

Ημιτελικοί: διπλοί αγώνες.

Τελική βαθμολογία League Phase (πρώτη 12άδα)

Ολυμπιακός 12

Λεβαδειακός 12

ΑΕΚ 12

Παναθηναϊκός 12

Άρης 10

ΟΦΗ 9

Βόλος 7

ΠΑΟΚ 7

Ατρόμητος 7

Κηφισιά 5

Αστέρας Τρίπολης 4

Παναιτωλικός 4

Ζευγάρια play off

Άρης – Παναιτωλικός (5ος–12ος)

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (6ος–11ος)

Βόλος – Κηφισιά (7ος–10ος)

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (8ος–9ος)

Προημιτελικοί

Ολυμπιακός – νικητής ΠΑΟΚ/Ατρόμητος

Λεβαδειακός – νικητής Βόλος/Κηφισιά

ΑΕΚ – νικητής ΟΦΗ/Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – νικητής Άρης/Παναιτωλικός

Ημιτελικοί (διασταυρώσεις)

Παναθηναϊκός/Άρης/Παναιτωλικός vs Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος

Λεβαδειακός/Βόλος/Κηφισιά vs ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας Τρίπολης

