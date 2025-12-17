Καβάλα – Παναθηναϊκός 1-2: Πρόκριση στους «8» με γκολ Ταμπόρδα και δύο αναγκαστικές αλλαγές

Με πρωταγωνιστή τον Ταμπόρδα, που σημείωσε το πρώτο του γκολ με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Καβάλας εκτός έδρας, τερμάτισε στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και πήρε απευθείας το εισιτήριο για τους προημιτελικούς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε άσχημα για τον Παναθηναϊκό, καθώς μόλις στο 8ο λεπτό ο Σφιντέρσκι αποχώρησε τραυματίας, με τον Πάντοβιτς να περνά στη θέση του. Από δική του σέντρα, στο 18’, ο Μλαντένοβιτς άνοιξε το σκορ (0-1), σε φάση όπου ο Χρούστινετς δεν κατάφερε να απομακρύνει.

Στο 28’ οι «πράσινοι» υπέστησαν και δεύτερο πλήγμα, με τον Πάντοβιτς να τραυματίζεται και να αντικαθίσταται από τον Μπόκο. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 32’, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Καβάλας και ο Σιφναίος ισοφάρισε στο 34’ (1-1), σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Στην επανάληψη, ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά. Αφού ο Γιαννίκογλου απέκρουσε εντυπωσιακά το φάουλ του Βιλένα στο 52’, ένα λεπτό αργότερα ο Ταμπόρδα με συρτό σουτ από το ύψος της περιοχής πέτυχε το 1-2. Οι φιλοξενούμενοι είχαν και δοκάρι στο 56’ με τον Κώτσιρα, ενώ απείλησαν ξανά στο 69’ με κεφαλιά του Νίκα, που κατέληξε επίσης στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Καβάλα είχε μια καλή στιγμή στο 59’, όμως ο Σιφναίος δεν βρήκε στόχο. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε το προβάδισμά του και πήρε τη νίκη, σφραγίζοντας την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Διαβάστε ακόμα: ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Πάτρικ Μπέβερλι για ιατρικά και υπογραφή